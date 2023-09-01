السعودية.. حريق ضخم ينهي حياة 3 ويصيب 4 آخرين



نشب حريقا ضخما بمنزل في حقل بمنطقة تبوك السعودية تسبب في مصرع 3 أشخاص، وأصابة 4 آخرون.



وبحسب المديرية العامة للدفاع المدني فقد تمكن رجالها من إخماد الحريق، مشيرًا إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات لتحديد سبب الحريق.

وكانت العناية الإلهية أنقذت عددا من طالبات بعض مدارس الأحساء السعودية في وقت سابق ، إثر وقوع حريق داخل الباص خلال توصيل الطالبات للمنازل عقب انتهاء الدوام المدرسي، بسبب تماس كهربائي.

وكشفت مصادر بشركة "حافل" للنقل المدرسي لـ"أخبار24" أن الحريق وقع في الباص نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وحدوث تماس كهربائي بشكل مفاجئ.

وأشارت إلى أن سائق الحافلة توقف عقب شعوره بوقوع الحريق، وقام بإخلاء الطالبات من الباص على الفور حرصا على سلامتهن، ولم تقع أي إصابات بينهن، وتم إخماد الحريق