السعودية.. تحرك عاجل من الدفاع المدني بعد اندلاع حريق هائل بمحطة وقود

سيطر الدفاع المدني في دومة الجندل بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، علي حريق في محطة وقود، بدون وقوع إصابات.

وكتبت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، عبر منصة “تويتر”، أنه “تم تنفيذ الجانب الوقائي واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة”.

يأتي ذلك في سياق سرعة استجابة المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، للبلاغات الطارئة وسرعة التفاعل معها، مع استمرار إجراءات التوعية للمواطنين بشأن إجراءات السلامة الشخصية.

والجمعة الماضية، أفادت صحيفة وسائل إعلام سعودية، بأن قوات المديرية العامة للدفاع المدني، في المملكة باشرت، حريقاً اندلع في محطة وقود في محافظة ينبع.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أن الحريق نشب في أحد المحلات التجارية داخل محطة الوقود، مؤكدة أن قواتها تمكنت من إخماد الحريق.