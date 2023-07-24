الأضخم في التاريخ .. السعودية تدشن خطة موسم العمرة النسائية

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، اليوم الاثنين، خطة موسم العمرة النسائية، والخطة الاستراتيجية النسائية المطورة 2024، والتي تعد الأضخم في تاريخ الرئاسة العامة.

وقال السديس، خلال لقائه مع مجلس القيادات النسائية: إن مشاركة المرأة في قطاعات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عكست المتغيرات التاريخية التي شهدتها الرئاسة لتعظيم تمكين المرأة لخدمة قاصدات الحرمين الشريفين.

أوضح أن إطلاق الخطة الاستراتيجية النسائية المطورة 2024 للحرمين، تأتي مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، في تقديم أفضل الخدمات بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

‏قال إن الرئاسة ساعية بخطى حثيثة إلى تفعيل الإصلاحات التشريعية، وتمكين المرأة في الحرمين الشريفين، ودورها في خدمة قاصدات بيت الله الحرام والمسجد النبوي في العديد من المجالات الدعوية وفق الضوابط الشرعية والمقاصد المرعية.

أكد السديس، أن للمرأة المسلمة مكانة رفيعة في الإسلام، وأثرًا كبيرًا في حياة الفرد والمجتمع، وقد أولاها الإسلام عناية خاصة، ومنحها حقوقها كافة بلا نقصان.

وسجلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلى مناصب قيادية نسائية في تاريخها مطلع العام الجاري، عندما أصدر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، قرارات تاريخية بتعيين 8 مساعدات للرئيس العام لشؤون الحرمين.