بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 5 في حادث تصادم بالصحراوي الغربي بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي أمام قرية دلجا في مركز ديرمواس جنوب المنيا حادث تصادم سيارة وتروسيكل نتج عنه مصرع عاملين وإصابة 5 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم مما أسفر عن حالتي وفاة، وعدة اصابات بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية دلجا بمركز ديرمواس.

انتقلت سيارات الاسعاف، والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين تصادم سيارة وتروسيكل مما أسفر عن مصرع سيد. ف 55 سنة عامل، وحسن. ط 31 سنة عامل مقيمان بمركز ديرمواس.



وأصيب 5 آخرين في نفس الحادث وهم: جمال. ص 32 سنة ومحمد. ش 16 سنة واحمد. ع 32 سنة وعبد الله. ع 30 سنة وعلي. ع 55 سنة جميعهم عمال، ويقيمون جميعًا بقرية دلجا.

تم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى المركزي في مدينة ديرمواس، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

