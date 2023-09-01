عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية التونسية: بيان منظمة أنا يقظ يفضح سوء النية بشأن استرداد الأموال

تونس - علم
تونس - علم

استنكرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية البيان الذي نشرته منظمة "أنا يقظ" حول مسألة استرداد الأموال المنهوبة "يؤكد بوضوح الأجندة السياسية لهذه المنظمة، والتي ليست لها أية صِلة بالمصلحة المشروعة للشعب التونسي في استرداد هذه الأموال". ‎


وقالت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان اليوم الجمعة، إن "بيان منظمة أنا يقظ يفضح سوء النية والجهل، سواء كان مفتعلا أو واقعا، بالإجراءات القضائية والدبلوماسية، كما يقوّض مصداقية محرِّريه، وكذلك الأطراف الأجنبية التي تقف وراء هذه المنظمات والتي تواصل تمويلها ودعمها بشتى الوسائل".

 

وتابعت: "هذا البيان لن يكون له أي تأثير على السلطات التي يستهدفها، ولا على تصميمها مواصلة العمل في كافة المجالات، بما يستجيب للتطلعات التي عبّر عنها التونسيّون بكل بوضوح".


وكانت منظمة "أنا يقظ" اعتبرت، في بيانها الصادر أمس الخميس ، أن "الدولة التّونسيّة تتحمّل مسؤوليّة الفشل الذريع في استرجاع الأموال المجمّدة في الخارج نظرا لغياب سياسة واضحة في التعامل مع الملف على المستوى الديبلوماسي، والّذي هو من صلاحيات رئيس الجمهوريّة الحصريّة منذ توليه لرئاسة الدولة في 2019 وخاصّة بعد 25 يوليو 2021".

واستنكرت المنظمة ما قالت إنها "حصيلة سلبيّة لوزير الشؤون الخارجيّة نبيل عمّار في هذا الخصوص"، معتبرة أنه "المعنيّ الأوّل بملف الأموال المجمّدة بالخارج بصفته المسؤول عن السياسات العامّة الديبلوماسيّة للدولة التونسية. 

بعد مصر.. فعل صادم من حقوقيين في تونس لحماية السلاحف

تونس والإمارات تبحثان التعاون المشترك في مجالي التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد أنباء وصوله السعودية اليوم .. كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

رسميا.. الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين في قضية طائرة زامبيا وإسقاط التهم

انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يلوح بالتصنيف

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد وعلاقته ببيومي فؤاد ؟

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

موضوعات متعلقة

رقم ضخم.. الكشف عن حجم القروض الممنوحة لـ تونس في "العشرية السوداء"

تونس وسوريا تتفقان على تدشين مجلس لرجال الأعمال في البلدين

ترشيحاتنا

شكرا من كل قلبي.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير وإدارة الأهلي

المولد النبوي 2023.. رائعة أنا متوسلًا بالهاشمي بصوت المنشد عصام درويش

أزماته لا تنتهي.. إعلامية تفتح النار على أحمد سعد بعد إعلان انفصاله

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. بشرى لطلاب الدور الثانى بالثانوية العامة

وزيرة التضامن لسيدات شمال سيناء: ندعم تطوير مشروعاتكن في أي وقت

ماذا نقول عند تلقين الميت؟ 4 كلمات تدخله الفردوس الأعلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار القهوة على الحامل.. احذري تناولها

6 أطعمة ومشروبات تصيبك بإنتفاخ القولون .. أعرفها وتجنبها

طريقة عمل سمك ماكريل في الفرن | بمذاق لا يقاوم

احذرها.. عادات تسبب الإصابة بـ نوع خطير من السرطان

فيديو

محمد صلاح في السعودية ؟ تطورات عن العرض السعودي

أمي ربتنا وأخويا ميعرفش يموت نملة.. عائلة سفاح الجيزة تثير الجدل

أخيرا انتهت الأزمة.. ماذا حدث في أسعار السجائر؟ .. فيديو

مفاجأة عيار 21 .. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ