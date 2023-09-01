بعد التأكيد على لقاء أردوغان.. بوتين يعلن عن اجتماع بالرئيس الصيني قريبا

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أنه سيلتقي بالرئيس الصيني قريبا، دون الإشارة لموعد اللقاء بالتحديد.

كان قد كشف الكرملين، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة بشأن اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن سيكون يوم الاثنين، في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: “ستجرى المفاوضات بالفعل في سوتشي يوم الاثنين"، وسط آمال في أن يتمكن الاثنان من استعادة اتفاق يضمن المرور الآمن لشحنات الحبوب.

وجاءت تصريحاته بعد أسابيع من التكهنات حول متى وأين قد يجتمع الزعيمان بعد ذلك. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، استضاف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره التركي لإجراء محادثات في موسكو.

وتوسطت تركيا، بالتعاون مع الأمم المتحدة، في اتفاق في يوليو 2022 سمح لأوكرانيا بشحن الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من ثلاثة موانئ على البحر الأسود.