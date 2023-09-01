يصدم ريال مدريد .. حقيقة رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

يسعى النادي الملكي الإسباني ريال مدريد بكل قوته لضم نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كليان مبابي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

مبابي

هل سيرحل مبابي لريال مدريد؟

كشفت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موقف المهاجم الفرنسي كليان مبابي من الانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية 2023.

كشف الصحفي "سانتي اونا" عن موقف كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان من قراره النهائي قبل انتهاء سوق الانتقالات الحالية 2023.

وأضاف الصحفي بأن ملف مبابي برفقة باريس سان جيرمان قد قفل وأن اللاعب مستمر بشكل رسمي رفقة النادي الباريسي هذا الموسم حتي صيف 2024.

النجم المدلل كليان مبابي كان يخوض تدريباته مع اللاعبين المستبعدين، بعيدًا عن الفريق الأول لبطل الدوري الفرنسي، حيث استبعده المدرب لويس إنريكي أمام فريق لوريان في الجولة الأولي.

ما موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي بالدوري الإسباني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره نادي خيتافي مساء غدٍ السبت 2 سبتمبر 2023، في الجولة الرابعة في منافسات الدوري الإسباني موسم 2023/2024.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد خيتافي بالدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية السادسة والربع مساء بتوقيت الإمارات.

مسيرة مبابي خلال عام 2022

شارك كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الموسم المنقضي 2022-23، في 43 مباراة، ونجح في تسجيل 41 هدفًا وصناعة 10 أهداف اخرى.

مبابي

حقيقة تعاقد مبابي مع ريال مدريد

وفي سياق آخر، وفقا لصحيفة "فوزبوبولاي" الإسبانية فإن ريال مدريد أصبح قريبا جدا من الظفر بخدمات كيليان مبابي وأن الإعلان عن التعاقد في الساعات القليلة القادمة.

وأضافت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة ريال مدريد يقود المفاوضات أملا في إتمام التعاقد مع الفرنسي الذي كان هدفا للفريق الملكي منذ عام 2017 عندما كان هدافا لنادي موناكو الفرنسي.

ولم تحدد المصادر الإسبانية المبلغ الذي ستقدمه إدارة ريال مدريد لشراء المتبقي من عقد مبابي لكنها أفادت أن النادي الباريسي قام بتخفيض قرابة 50 مليون يورو من المبلغ النهائي.