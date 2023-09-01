جنوب إفريقيا: سقوط 18 مشتبها في تبادل لإطلاق للنار مع الشرطة

أفاد نبأ عاجل نقلته وكالة رويترز للأنباء، بأن جنوب أفريقيا أعلنت مقتل 18 شخص، كان مشتبها بهم، خلال إطلاق نار متبادل مع قوات الشرطة.

وأضافت الشرطة، أن المشتبه بهم كانوا في إقليم ليمبوبو، وسقطوا جميعهم قتلى خلال إطلاق النار، حسبما نقلت "رويترز".

وفي سياق آخر، غادرت فرق خدمات الطوارئ موقع أحد أعنف حرائق المدن الداخلية في جنوب أفريقياـ وواجه الأطباء مهمة شاقة اليوم الجمعة، تتمثل في التعرف على عشرات الجثث المتفحمة وبعض الأشلاء التي تم نقلها إلى أكثر من مشرحة في جميع أنحاء مدينة جوهانسبرج.

وشهدت مدينة جوهانسبرج حريقا مروعا أمس الخميس، أسفر عن 74 قتيلا في مبنى مكون من خمسة طوابق، يسكنه مشردون.

وقالت المتحدثة باسم خدمات الطوارئ في جوهانسبرج، نانا راديبي، إن أفراد خدمات الطوارئ أجروا 3 عمليات بحث في جميع طوابق المبنى الخمسة، ويعتقدون أنه تم انتشال جميع الجثث وأجزاء الجسم من مكان الحادث، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.