عشرات الجثث المتفحمة.. مهمة شاقة في جنوب أفريقيا بعد حريق مروع بجوهانسبرج

غادرت فرق خدمات الطوارئ موقع أحد أعنف حرائق المدن الداخلية في جنوب أفريقيا وواجه الأطباء مهمة شاقة اليوم الجمعة تتمثل في التعرف على عشرات الجثث المتفحمة وبعض الأشلاء التي تم نقلها إلى عدة مشرحة في جميع أنحاء مدينة جوهانسبرج.

وشهدت مدينة جوهانسبرج حريقا مروعا أمس الخميس، أسفر عن 74 قتيلا في مبنى مكون من خمسة طوابق، يسكنه مشردون.

وقالت المتحدثة باسم خدمات الطوارئ في جوهانسبرج، نانا راديبي، إن أفراد خدمات الطوارئ أجروا ثلاث عمليات بحث في جميع طوابق المبنى الخمسة، ويعتقدون أنه تم انتشال جميع الجثث وأجزاء الجسم من مكان الحادث، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضافت راديبي أن المبنى - الذي أصبح الآن قذيفة محترقة - تم تسليمه إلى الشرطة ومحققي الطب الشرعي، الذين سيجرون عمليات تفتيش خاصة بهم.

وتم نقل رفات بعض الضحايا إلى مشرحة في بلدة سويتو في الضواحي الجنوبية الغربية للمركز الاقتصادي لجنوب أفريقيا، حيث بدأ الناس في التجمع صباح الجمعة حيث دعت السلطات أفراد الأسرة للمساعدة في التعرف على القتلى.

وقال موتالاتال موديبا، المتحدث باسم وزارة الصحة في مقاطعة جوتنج، إن 62 جثة كانت محترقة بشدة لدرجة أنه لا يمكن التعرف عليها.

وقال ثيمباليثو مباهلازا، الرئيس التنفيذي لخدمات الطب الشرعي في منطقة جوتنغ، في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، إنه تم العثور أيضًا على العديد من أجزاء الجسم مجهولة الهوية في بقايا المبنى ويحتاج محققوه إلى تحديد ما إذا كانت جزءًا من رفات الضحايا بالفعل.

ونوهت راديبي إلى أن عدد القتلى الرسمي لم يرتفع من 74 بحلول وقت مبكر من يوم الجمعة.

وقال مسؤولو المدينة إنه يعتقد أن العديد من القتلى في الحريق هم من الرعايا الأجانب وربما كانوا موجودين في جنوب إفريقيا بشكل غير قانوني، مما يزيد من صعوبة التعرف عليهم وذكرت تقارير إعلامية محلية نقلا عن سكان المبنى أن 20 من القتلى على الأقل من دولة مالاوي الواقعة في جنوب إفريقيا.

ودمر الحريق مبنى مملوكًا للمدينة كانت السلطات قد هجرته فعليًا وأصبح موطنًا للفقراء الذين يبحثون بشدة عن شكل من أشكال السكن في المنطقة التجارية المركزية بجوهانسبرج، وقال كابيلو جواماندا عمدة جوهانسبرج إنه يعتقد أن المبنى يؤوي نحو 200 أسرة.

وهذه الظاهرة شائعة في جوهانسبرج وتعرف المباني باسم "المباني المختطفة".

وكان ما لا يقل عن 12 من القتلى أطفالا، وأصيب أكثر من 50 شخصا، من بينهم ستة في حالة خطيرة في المستشفى.

وأوضح العديد من الشهود في أعقاب الحريق مباشرة أنهم انفصلوا عن أفراد عائلاتهم وسط الفوضى الناجمة عن الهروب من الجحيم، وأشار البعض أنه كان هناك أطفال يتجولون بمفردهم خارج المبنى، دون أي فكرة عما إذا كان آباؤهم أو إخوتهم قد نجوا.

وتحول الاهتمام في جنوب أفريقيا أيضًا إلى من سيتحمل المسؤولية عن المأساة، حيث رسم موظفو خدمات الطوارئ والشهود صورة لمبنى مليء بالأكواخ وغيرها من الهياكل المؤقتة، وحيث كانت العديد من العائلات محشورة في غرف فردية وكان بعضها يعيش في مرآب السيارات في الطابق السفلي.

وقال مسؤولون حكوميون في جنوب أفريقيا إن الناس محاصرون داخل المبنى بسبب إغلاق البوابات الأمنية وعدم وجود مخارج مناسبة للحريق وبحسب ما ورد احترق العديد منهم حتى الموت بالقرب من بوابة مغلقة بينما كانوا يكافحون من أجل الهروب وقال شهود ومسؤولون إن آخرين قفزوا من النوافذ وماتوا بسبب ذلك.

وفتحت الشرطة قضية جنائية بشأن الحريق، بينما دعا برلمان جنوب أفريقيا إلى إجراء تحقيق.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، الذي زار موقع الحريق يوم الخميس، إن المأساة ناجمة جزئيا عن "عناصر إجرامية" استولت على المبنى وكانت تؤجر مساحة للعيش للمشردين والفقراء، وبعضهم من جنوب أفريقيا وبعض المهاجرين الأجانب.