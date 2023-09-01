بسبب الاشتباكات المسلحة.. سوريا تفرض حظر تجوال في دير الزور

أفاد نبأ عاجل اليوم الجمعة، بأن الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، تفرض حظر تجول في دير الزور لمدة 48 ساعة؛ وذلك بسبب الاشتباكات الأخيرة التي حدثت فيها.

وكان التليفزيون السوري، قد أفاد بأن مقاتلي العشائر، نجحوا في السيطرة على طريق حقل العمر النفطي، شرقي دير الزور، وهو يعد من أهم حواجز ميليشيا قسد في المنطقة.

فيما أفادت قناة الميادين، بأن مقاتلين من أبناء العشائر تمكنوا من السيطرة على كامل بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي؛ بعد انسحاب قوات "قسد" منها.

كما نقلت “الميادين”، عن مصادر سورية، أن قوات "قسد" تنسحب من قرى الجرذي، والسوسة، والحوايج، في ريف دير الزور الشرقي.