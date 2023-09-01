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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مستشارة شيخ الأزهر: انطلاق برنامج استقبال الطلاب الوافدين الثلاثاء المقبل

الدكتورة نهلة الصعيدي
الدكتورة نهلة الصعيدي

أعلنت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين ورئيس  مركز تعليم تطوير الوافدين والأجانب، عن انطلاق برنامج استقبال للطلاب الوافدين بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد يوم الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أنه يمكن للطلاب الوافدين خاصة الطلاب الجدد، تأكيد الحضور ومعرفة مواعيد البرنامج الخاص بكل قارة من خلال الروابط أدناه.

 

وأوضحت في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار توجهات الدولة نحو رعاية الطلاب الوافدين وحسن استقبالهم، وتنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في هذا الشأن 

 

وأوضحت الدكتورة نهلة، أن فضيلة الإمام الأكبر يؤكد في كل لقاءاته على ضرورة الاهتمام بالوافدين والعناية بهم، وغرس قيم الانتماء الديني والوطني والأزهري لديهم خاصة الطلاب الجدد، موضحة أن برنامج  الاستقبال سيتضمن محاضرات علمية للوافدين عن  ( تاريخ الأزهر وحاضره ومراحل تطور التعليم به، وتعرف بقطاعاته وكليات جامعته، وأخرى توضح عقيدة الأزهر، ومناهجه الدراسية) .


وأضافت أن هذه المحاضرات سيتبعها زيارات ميدانية، ولقاءات فكرية مع قيادات الأزهر تقوي صلة الوافد بمؤسسته التي يدرس بها وتمكنه من الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسة، مؤكدة أن الطالب الوافد أمانة في أعناقنا ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليه حتى يعود لبلاده خير سفير للإسلام والأزهر يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

 

للاشتراك والحضور رجاء الدخول على الروابط الإلكترونية وفقًا لكل قارة:
-رابط طالبات الدول العربية( فتيات):
https://chat.whatsapp.com/CfASAYm6YQP8EGhn76USRM
- رابط طالبات قارة أفريقيا( فتيات):
https://chat.whatsapp.com/L9IEFtNg0J5KOgdX0R6ZOu
-رابط طالبات قارة آسيا( فتيات): 
https://chat.whatsapp.com/FwKftaHyZEL72MKRTLWMSD
- رابط طالبات الأمريكتين وأوروبا وأستراليا:
https://chat.whatsapp.com/GoaN36eWqnd5YMvMNnhFy2
-رؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية( فتيات): 
https://chat.whatsapp.com/G941fxduysk15kIN7xBj9G
-طلاب قارة أفريقيا(بنين): 
https://chat.whatsapp.com/KfKtKUU1r6yHOtmv7Hc6CX
-طلاب الأمريكتين وأوروبا واستراليا(بنين):
https://chat.whatsapp.com/BsTeOf8bJIJKL8ioBjAmSh
-طلاب قارة آسيا (بنين):
https://chat.whatsapp.com/HiWmU3z3EQ23nQPv7ow4sI
-رابط طلاب الدول العربية (بنين):
https://chat.whatsapp.com/DUgO33c2uQQ0Xa7QWRs2V1
-رابط رؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية(بنين):
https://chat.whatsapp.com/LNwBk9R9r8sFQqC7SvKT4S

الطلاب الوافدين مستشارة شيخ الأزهر شيخ الأزهر الدكتورة نهلة الصعيدي

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