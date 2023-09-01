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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسطورة وصل لأعلى المستويات.. فولهام ينعى محمد الفايد برسالة مؤثرة

محمد الفايد
محمد الفايد

نعى نادي فولهام الإنجليزي، رجل الأعمال المصري محمد الفايد، ومالك النادي السابق، برسالة مؤثرة.


وكتب الحساب الرسمي لنادي فولهام الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: " بسلام الأسطورة التي وصلت إلى أعلى مستويات الدوري الممتاز، توفي محمد الفايد عن عمر يناهز 94 عامًا".

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وكان محمد الفايد، قد أمتلك نادي فولهام الإنجليزي في عام 1997 بعدما نجح في شراء النادي مقابل 6.25 مليون جنيه إسترليني.


وباع محمد الفايد نادي فولهام في عام 2013 للباكستاني شهيد خان، الذي يمتلك العديد من سلاسل الفنادق الفخمة في جميع أنحاء العالم الآن.

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