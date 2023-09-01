ولد بالإسكندرية ومات في لندن..10 معلومات عن محمد الفايد رجل الأعمال الأبرز

بعد وفاة محمد الفايد الشخصية البارزة ورجل الأعمال العالمي وهو المالك السابق لمتجر هارودز متعدد الأقسام في لندن، وفندق ريتز في باريس، ونادي فولهام لكرة القدم، إليك 10 حقائق عنه:

-ولد محمد الفايد في 27 يناير 1929 في الإسكندرية بمصر في عام 1954.

- تزوج من سميرة خاشقجي وأنجب منها طفل واحد، دودي أو عماد الدين محمد عبد المنعم فايد.

-استحوذت شركة الفايد للاستثمار وهي شركة خاصة يملكها الفايد وإخوته علي وصلاح على شركة هاوس أوف فريزر، الشركة الأم لمتاجر هارودز.

- في عام 1966، أصبح مستشارًا لسلطان بروناي وأسس شركة الشحن الخاصة به، جينيفاكو.

-قال الممثل الفلسطيني سليم ضو، الذي لعب دور الفايد في الموسم الخامس من مسلسل "التاج" عن فقدان الفايد لابنه دودي"لقد كان هذا الرجل مكسورًا جدًا. أن يفقد ابنًا بهذه الطريقة. لم يره أحد بهذه الحالة من قبل. لكنه أيضًا قوي جدًا. هذا ما يميز هذه الشخصية: يستيقظ ويواصل مسيرته".

- في عام 2013، باع ملكية نادي فولهام لكرة القدم، الذي استحوذ عليه لأول مرة في عام 1997، للملياردير شهيد خان مقابل 300 مليون دولار.

-وفقًا لمجلة فوربس، في نوفمبر 2022، من المقدر أن يبلغ صافي ثروته حوالي 1.9 مليار دولار.

-ثروة الفايد في المرتبة رقم 1,512 في العالم.

-في عام 1985، تزوج الفايد من سيدة المجتمع الفنلندية وعارضة الأزياء السابقة هيني واتين وأنجب منها أربعة أطفال: ياسمين، كريم، كاميلا، وعمر.

-في عام 1979، اشترى فندق الريتز في باريس، فرنسا مقابل 30 مليون دولار أمريكي.

وفاة أشهر رجل أعمال مصري

توفي رجل الأعمال محمد الفايد في نفس توقيت وفاة نجله دودي الفايد والذي كانت تربطه قصة حب بالأميرة ديانا، وستشيع جنازة رجل الأعمال المصري محمد الفايد، من مسجد ريجنز بارك بلندن، وسط عدد كبير من عائلته.

تفاصيل وفاة دودي الفايد والأميرة ديانا

كانت الأميرة ديانا تعرف حول العالم بـلقب "أميرة القلوب"، وهي الزوجة الأولى للأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ووالدة ابنيه الأميرين وليام وهاري.

ولقيت ديانا حتفها، وهي الزوجة الأولى لولي العهد البريطاني، عن عمر 36 عاما في باريس يوم 31 أغسطس 1997، بعد أن تحطمت سيارة ليموزين كانت تقلها وصديقها دودي الفايد.

وكانت ديانا تبلغ من العمر 19 عاما عندما ارتبطت بتشارلز عام 1981 لكن زواجهما انهار، لأسباب غير واضحة إلى اليوم.