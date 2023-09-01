الباز: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية تأكيد على إيمانه بقيمة المواطنة

أكد الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكاتدرائية في عيد الميلاد وعيد القيامة تأكيد كامل أن الرئيس يؤمن بقيمة المواطنة، وأنه لا يجب أن يواجه أحد مشكلة في دور العبادة.



وتابع الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن وجود الرئيس السيسي فرصة لحصول الأقباط على حقوقهم.



وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة بعد 10 سنوات أن نؤدي أداء راقي ومتحضر، وأن يؤيد كل شخص المرشح الذي يرى أنه يخدم البلد، دون الإساءة للمرشح الآخر، مردفا: "التزم مرشحك، قول للناس تقدر تعمل ايه".