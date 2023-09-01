تحرير 1226 محضرا تموينا وضبط شكائر دقيق وسكر محظور تداولهم بدمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير ١٢٢٦ محضرا حيال المخالفين خلال الحملات التى نفذتها على مدار شهر أغسطس الماضى.

وأشارت إلى أنه تم تحرير ١٠١ محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة وضبط حالات ضرب وهمى والتصرف فى الدقيق المدعم خارج المنظومة.

وأوضحت المديرية، أنه وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئة التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير ١١٢٥ محضرا لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر، وضبط حالات غش تجاري.

وفي السياق ذاته، تم ضبط ٤٥ شيكارة دقيق مدعم تزن ٥٠ كجم محظور تداولها خارج منظومة الدعم تحرر عنها محاضر و أيضًا التحفظ على ٢٣٣ كجم مصنعات لحوم و١٨ قالب بسطرمة و ١٥ كجم دواجن و ٣٩ كجم أجزاء دواجن و ٥ كجم عجينة حواوشي و أيضًا ٢٧ كجم أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، هذا إلى جانب ضبط ٢٤٣ بطاقة تموينية و٢٠كجم سكر تموينى محظور تداولها خارج المنظومة، وفى إطار تلك الجهود ،، فقد تم سحب ٢٠ عينة غذائية وغير غذائية و ٤٨ عينة دقيق واقماح للتأكد من مطابقتهم للمواصفات.