وفاة الملياردير محمد الفايد في ذكرى مصرع ابنه المأساوية.. ماذا حدث؟

اعلن اشرف حيدر، زوج حفيدة رجل الأعمال المصري محمد الفايد، وفاته عن عمر يناهز ٩٤ عاما بينما تصادف وفاته ذكرى وفاة ابنه دودي الفايد في حادث اليم عام ١٩٩٧ مع الأميرة الراحلة ديانا في نفس الحادث الذي حصد تعاطف الملايين من جميع أنحاء العالم.

وتوفي رجل الأعمال المصري في لندن، و الذي تقدر ثروته باكثر من ٢ مليار دولار ، بعد صراع طويل مع المرض الذي انهك جسده، لكن المحزن أكثر من صدمة الوفاة هي المصادفة في وفاته في نفس ذكرى وفاة ابنه دودي المأساوية.

معاناة محمد الفايد بعد وفاة ابنه دودي

وخلال حوار محمد الفايد مع صحيفة ديلي ميل عام 2017، تحدث عن معاناته بعد وفاة ابنه قائلًا: أجلس 300 يوم فى السنة صامتا باكيا بجانب جسد دودى، والمدفون فى قصري بمنطقة أوكستيد في لندن، كما ما زلت أحتفظ بشقة ابني في مايفير بلندن، لتبقى ذكرى حية له وللأميرة ديانا حتى بعد 26 عامًا من وفاتهما، حيث أبقى شقة دودي بـ بارك لين، كما هي محافظًا على معالمها بأركانها وأثاثها كمزار مقدس، باعتبارها المكان الذي كان دودي يقابل فيه الأميرة ديانا خلال عام 1997، كما أنه يحرص على قضاء باقى أيام السنة فيها.

وانهالت التعليقات على خبر وفاة محمد الفايد داعين له بالرحمة والمغفرة ومواسين اسرته في المصاب الأليم كما دعى الكثيرون لابنه أيضا بالرحمة في ذكرى وفاته التي مر عليها أكثر من ٢٦ عاما ومازالت الفاجعة تلقى اثر في نفوس المصريين.