مصطفى محمد يتفوق على مبابي ويسجل في تعادل نانت مع مارسيليا بالدوري الفرنسي

تفوق الدولي المصري مصطفى محمد، نجم نانت نانت، على كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، بعدما نجح في تسجيل هدف بمباراة اليوم أمام أولمبيك مارسيليا، في إطار الجولة الرابعة ببطولة الدوري الفرنسي.

وانتهت مباراة نانت ومارسيليا بالتعادل الإيجابي ١-١ بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

سجل إسماعيلا سار هدف البداية لفريق مارسيليا في الدقيقة ٤.

وجاء هدف مصطفى محمد التعادل في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

ويقدم مصطفى محمد مستوى مميز مع نانت منذ بداية الموسم الجاري، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف في أول أربع جولات حتى الآن.

وبهذا الهدف رفع مصطفى محمد رصيده إلى الهدف رقم ٤ متصدرا ترتيب هدافي الدوري الفرنسي متفوقاً على مبابي الذي سجل ٣ أهداف.



وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: ديسكامب

خط الدفاع: جابرييل - كيو مارت - كاستيليتو.

خط الوسط: ميوبيو - تشيرفيلا - أوجستو - ميرلين

خط الهجوم: أدسون - سيمون - مصطفى محمد