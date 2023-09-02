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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. انطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع بمشاركة 34 دولة

صدى البلد

أخبار مصر.. انطلقت فعاليات التدريب المصرى - الأمريكى المشترك النجم الساطع 2023 الذى تستمر فعالياته حتى 14 سبتمبر بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

 

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

انطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة |فيديو وصور
إنطلقت فعاليات التدريب المصرى - الأمريكى المشترك النجم الساطع 2023 والذى تستمر فعالياته حتى 14 سبتمبر بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية.

التطبيق 3 سبتمبر.. موعد نزول الموظفين للعمل من المكتب يوم الأحد
قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في اجتماع الحكومة أمس الخميس، إلغاء قرار عمل الموظفين عن بعد، يوم الأحد من كل أسبوع.

تشييد المفاعل الرابع لمحطة الضبعة النووية في نوفمبر.. شركة روسية تحصل على رخصة البناء
حصلت شركة بناء محطات الطاقة النووية الروسية "روس أتوم" على رخصة بناء المفاعل الرابع، في محطة الطاقة النووية التي تقيمها مصر في منطقة الضبعة بشمال غربي البلاد.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

حقيقة تجميد حركة الطيران بمطار العاصمة نتيجة غياب معايير الأمان عند الهبوط
نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط.

وزيرة البيئة: تركيب محطة رصد جودة الهواء في بورسعيد
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الإنتهاء من تركيب محطة لرصد ملوثات الهواء المحيط، بالحى الإماراتي بمحافظة بورسعيد، والتى تم إهداءها من إحدى شركات القطاع الخاص ، وتم تركيبها أعلى مدرسة الرسوة  للتعليم الأساسى، وتشمل محطة الرصد اجهزة قياس كل من( أكاسيد النيتروجين والامونيا وثانى اكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين واول اكسيد الكربون و والاوزون والجسيمات الصلبة الكلية ذات القطر اقل من 10 ميكروميتر و الجسيمات الصلبة الكلية ذات القطر أقل من 2.5 ميكروميتر) ، وبإعلان هذه المحطة ،فقد وصل عدد محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط إلى 121 محطة، موزعة على مستوى الجمهورية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

لتوفير الدولارات.. نقيب الفلاحين: الاكتفاء الذاتي من القهوة والشاي خلال هذه المدة
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إننا نستهلك سنويا ما يزيد عن 70 ألف طن  من القهوة وما يزيد عن 90 ألف طن سنويا من الشاي بما يستنزف الملايين من العملة الصعبة، لافتا إلى أنه بامكاننا الاكتفاء الذاتي من الشاي والقهوه في غضون 5 سنوات.

نقيب الفلاحين يكشف أهم 10 طلبات للمزارعين قبل أيام من عيد الفلاح الـ71
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، إن مصر تحتفل كل عام بذكرى عيد الفلاح يوم 9 سبتمبر، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 وتملك الفلاح أرضه التي كانت في يد الإقطاعيين.

بالانفوجراف والفيديو| أنشطة وزارة الزراعة في أسبوع
أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٥٨ ،  حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة   من ٢٥ وحتى ٣١  اغسطس  المنقضى، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

حسام عبدالغفار يكشف محاور المؤتمر العالمي للصحة والتنمية
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، أنه سيتم انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.

دعم أهالي سيناء واجب وطني.. القباج تلتقي شيوخ قبائل الشيخ زويد ورفح
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم لقاءً مع شيوخ قبائل وعوائل الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء.

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر ناهز 94 سنة
توفي صباح اليوم الجمعة رجل الأعمال المصري محمد الفايد، في بريطانيا عن عمر يناهز 94 عامًا.

وشيعت الجنازة بعد صلاة الجمعة اليوم، من مسجد ريجانز بارك في لندن.

اخبار مصر النجم الساطع فعاليات التدريب المصرى - الأمريكى قاعدة محمد نجيب العسكرية محطات الطاقة النووية

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