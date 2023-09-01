وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة

توفي صباح اليوم الجمعة رجل الأعمال المصري محمد الفايد، في بريطانيا عن عمر يناهز 94 عامًا.

وشيعت الجنازة بعد صلاة الجمعة اليوم، من مسجد ريجانز بارك في لندن.



وأعلن صهر رجل الأعمال أشرف حيدر، عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : توفي اليوم إلى رحمة الله تعالى جد زوجتي رجل الأعمال المصري محمد الفايد".

والفايد من موالدي 27 يناير 1929 بالإسكندرية، اوستحوذ على عدد من الممتلكات المرموقة طوال حياته المهنية، بما في ذلك فندق ريتز في باريس ومتجر هارودز في لندن.

علاقة دودي الفايد بديانا

كما عرف بصراعاته مع الملكية البريطانية، والتي تصاعدت بعد مقتل نجله دودي وديانا، أميرة ويلز، في حادث سيارة عام 1997.

في عام 1954، تزوج من سميرة خاشقجي، شقيقة رجل الأعمال السعودي عدنان خاشقجي، الذي وظفه لاحقا في شركة الاستيراد والتصدير الخاصة به.

انتقل الفايد إلى جنوة بإيطاليا عام 1958 ثم إلى لندن عام 1964. وبعد ذلك بعامين أصبح مستشارًا لسلطان بروناي وأسس شركة الشحن الخاصة به، جنيفاكو.

وفي عام 1972 أطلق ساحة الإصلاح البحري الدولية للخدمات البحرية في دبي.

وفي عام 1974 انتقل الفايد إلى بريطانيا، حيث أضاف آل إلى اسمه واستحوذ على ممتلكات واسعة، بما في ذلك فندق ريتز في باريس (1979).

. وكانت علاقة الفايد المثيرة للجدل مع المؤسسة البريطانية موثقة بشكل جيد.

وفي عام 1986 وقع عقد إيجار لمدة 50 عاما للفيلا الباريسية الخاصة بدوق ودوقة وندسور، والتي قام بترميمها على الفور. وبعد إعادة الافتتاح الرسمي للفيلا في عام 1989، حصل على لوحة باريس، وهو أعلى وسام في المدينة.

وفي عام 1997، حصل الفايد على حصة مسيطرة في نادي فولهام لكرة القدم، الذي أصبح رئيسًا له، وظهر اسمه لأول مرة في القائمة السنوية لصحيفة صنداي تايمز لأغنى الأفراد في بريطانيا.

في عام 2006، أطلق الفايد متجر هارودز 102 الفاخر. وبعد أربع سنوات، تم الإعلان عن بيع هارودز لشركة قطر القابضة. وفي عام 2013، باع الفايد نادي فولهام أيضًا.