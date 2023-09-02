صحف الكويت| وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد.. أمريكا تستعد لإرسال ذخائر يورانيوم لـ أوكرانيا.. قائد التمرد في الجابون يعد بمؤسسات "أكثر ديموقراطية"

الحكومة المصرية تنفي إصدار قرار بتجميد حركة الطيران في مطار العاصمة الدولي

روسيا تدمر ثلاثة زوارق أوكرانية مسيرة حاولت مهاجمة جسر القرم

ماكرون: أتحدث يوميا مع بازوم والوضعان في النيجر والجابون "مختلفان للغاية"

نمو إيرادات السياحة الوافدة في السعودية بنسبة 225% خلال 3 أشهر



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن المركز الإعلامي ل‍مجلس الوزراء المصري نفى ما انتشر من معلومات بشأن إصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له، أنه قام بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، التي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وقالت "الوطن" إن الملياردير ورجل الأعمال المصري محمد الفايد توفى يوم الجمعة في بريطانيا عن عمر يناهز 94 عامًا، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ26 لرحيل نجله عماد الفايد في حادث سيارة مع الأميرة ديانا أميرة ويلز الراحلة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "القبس" إن وزارة السياحة السعودية أعلنت نمو إيرادات السياحة الوافدة في المملكة بنسبة 225% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الإيرادات 37 مليار ريال سعودي بحسب بيانات البنك المركزي السعودي (الدولار الأمريكي يساوى نحو 3.75 ريال).

دوليًا، قالت "الوطن" إن روسيا أعلنت أنّها دمّرت في البحر الأسود ليل الجمعة السبت ثلاثة زوارق أوكرانيّة قالت إنّها حاولت مهاجمة جسر القرم.

ونقلت "الراي" عن الجنرال بريس أوليجي نيجما، قائد التمرد العسكري في الجابون، قوله إنه يتعهد بـ"إعادة تنظيم" المؤسسات ضمن توجّه "أكثر ديموقراطية" وأكثر احتراماً "لحقوق الإنسان"، في خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون. وقال نيجما إنّ "حلّ المؤسّسات" الذي أعلن الأربعاء خلال الانقلاب "هو أمر موقت"، موضحا أنّ الهدف "إعادة تنظيمها بحيث تصبح أدوات أكثر ديموقراطية وأكثر انسجاماً مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديموقراطية ودولة القانون، وأيضاً مكافحة الفساد الذي بات أمراً شائعاً في بلادنا".

وذكرت "الجريدة" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أنه يتحدث يوميا مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وجدد التأكيد على "دعم فرنسا للرئيس" مشددًا على أن الوضعين في النيجر والجابون "مختلفان للغاية"، في إشارة إلى الانقلابين العسكريين اللذين يشهدهما البلدان.

وأشارت "القبس" إلى أن أإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سترسل لأول مرة ذخائر خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا في خطوة قد تثير جدلاً. وبإمكان القذائف من هذا النوع المساعدة في تدمير الدبابات الروسية، وهي جزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف، من المقرر الكشف عنها الأسبوع المقبل. ويمكن إطلاق الذخائر من دبابات أبرامز الأميركية، التي قال مصدر مطلع إن من المتوقع تسليمها لأوكرانيا خلال أسابيع. وقال مسؤول أمريكي إن حزمة المساعدات الجديدة ستتراوح قيمتها بين 240 مليون دولار، و375 مليون دولار بحسب محتواها.