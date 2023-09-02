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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وكالة موديز ترفع توقعاتها لـ نمو اقتصاد الولايات المتحدة فى 2023 ‏

صدى البلد

رفعت وكالة التصنيف الائتماني موديز توقعاتها للنمو الاقتصادي الأميركي لعام ‏‏2023، لكنها خفضت تقديراتها للصين في العام المقبل، قائلة إنه على الرغم من ‏انخفاض خطر الركود في الولايات المتحدة، فإن التحديات التي تواجهها الصين ‏تتصاعد.‏


وقالت الوكالة في تقرير لها: "لقد رفعنا توقعاتنا لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى ‏‏1.9% في عام 2023 من 1.1% في توقعاتنا لشهر مايو أيار، مع الاعتراف ‏بالزخم الاقتصادي القوي الأساسي".‏


ولا تزال موديز تبقي على تصنيف ‏AAA‏ من الدرجة الأولى للولايات المتحدة بعد ‏تخفيض وكالة فيتش لهذا التصنيف في الشهر الماضي، كما أبقت موديز على ‏توقعات النمو الاقتصادي الأميركي لعام 2024 عند 1٪، قائلة إن أسعار الفائدة ‏المرتفعة ستكون بمثابة كبح للنمو.‏


وقالت موديز: "نعتقد أنه سيكون من الصعب على بنك الاحتياطي الفدرالي تحقيق ‏انخفاض مستمر في التضخم إلى هدفه البالغ 2.0% إذا استمرت الظروف ‏الاقتصادية الحالية".‏


وفي المقابل، قال التقرير إن الصين تواجه "تحديات نمو كبيرة" ناجمة عن ضعف ‏ثقة الأعمال والمستهلكين وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، واستمرار ‏مشاكل قطاع العقارات وشيخوخة السكان العاملين.‏


وأبقت وكالة موديز على توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني لهذا العام عند 5% لكنها ‏خفضت توقعاتها لعام 2024 إلى 4.0% من 4.5% سابقًا. ‏


وقالت وكالة موديز في تقريرها: "تشير البيانات الواردة من الصين إلى أن التعافي ‏الاقتصادي من سياسة القضاء على فيروس كورونا لفترة طويلة لا يزال ضعيفًا، ‏حيث يبدو أن زخم إعادة فتح اقتصادها الذي شهدناه في مارس  وأبريل  ‏ومايو  يتضاءل".‏

اقتصاد الولايات المتحدة اقتصاد الصين الاحتياطي الفدرالي الاقتصاد الصيني التصنيف الائتماني التضخ

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