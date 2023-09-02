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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 16 وإصابة 5 من الجيش السوري خلال اشتباك مع مجموعات إرهابية

الجيش السوري
الجيش السوري

 نقلت صحيفة الوطن السورية عن مصادرها استشهاد 16 عنصر من ابطال الجيش العربي السوري وإصابة 5 آخرين خلال اشتباك مع المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف اللاذقية.

وابان المصدر أن عناصر الجيش وخلال مواجهتهم المسلحين في أحد مواقع وادي ربيعة بالريف الشمالي، استشهد 16 عنصراً منهم، وإصابة 5 آخرين تم نقلهم للمشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت وكالة الأنباء السورية أفادت بأن الاشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" ("قسد") الانفصالية من جهة ومسلحي ما يسمى (مجلس دير الزور العسكري) التابع لها، والمؤلف من أبناء العشائر العربية من جهة أخري تتواصل لليوم السادس علي التوالي في معظم مناطق ريف دير الزور.


وبينت الوكالة السورية ، أن اشتباكات عنيفة تواصلت بين الطرفين وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى ووقوع أسرى من الجهتين في كل من مناطق ذيبان والعزبة والبصيرة والطيانة وجديد بكارة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تمكن فيه أبناء العشائر العربية من طرد مسلحي (قسد) من مناطق تمركزهم في كل من الكشكية وأبو حمام وغرانيج، والسيطرة على عدد من مقارهم في مناطق الشعفة وشنان، وقاموا بإعطاب عدد من آلياتهم العسكرية، كما تم استهداف إحدى آبار النفط في منطقة العزبة بريف المحافظة الغربي ما أدى لاحتراقها.

وأشارت  المصادر للوكالة، إن الأهالي قاموا بقطع الطرقات في كل من محيميدة والكسرة وحمار العلي لمنع مرور الإمدادات التي ترسلها "قسد" من الرقة إلى مناطق الاشتباكات في الريفين الشمالي والشرقي لدير الزور.

وتتزامن هذه الأحداث مع إعلان الكثير من شيوخ ووجهاء العشائر العربية النفير العام ودعوة أبناء عشائرهم للاستمرار في قتال "قوات سوريا الديمقراطية" المرتبطة بالاحتلال الأمريكي وطردها من مناطقهم.

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