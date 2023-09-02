من أمام حمام السباحة.. إطلالة ملفتة لـ نيرمين الفقي عبر إنستجرام

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها صورا من عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت نرمين الفقي باطلالة جذابة ملفتة من امام حمام السباحة مرتدية فستان قصير ،كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها ووضعت القبعة، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

أعمال قادمة

وتنتظر نرمين الفقى عرض مسلسلها الجديد "بعد النهاية" ويشاركها البطولة أحمد سعيد عبد الغني وريهام سعيد وهالة صدقي وعمرو عبد العزيز وعلاء مرسي وصبري عبد المنعم، من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

آخر أعمال نرمين الفقي

كان قد تألقت نرمين الفقي في مسلسل “أبو العروسة" في موسمه الثالث، الذي عرض قبل انطلاق المارثون الرمضاني بشهور، ودارت أحداث حول عدد من المشاكل التي تهم المجتمع المصري في تلك الفترة ومنها ناقش الخيانة الزوجية، المشاكل المادية التي تمر بها الأسر البسيطة، سعي الأشخاص وراء التريندات، وقوع الرجل في حب امرأة تكبره سنا، والعكس وقوع المرأة في حب رجل يصغرها سنا، ولم يتجاهل مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث تسليط الضوء على العاصمة الجديدة، وفيروس كورونا المستجد، والمشكلات التي يواجهها الأرامل، وغيرها من القضايا الهامة.