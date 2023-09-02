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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

صدى البلد

حل الفنان الكوميدي أحمد فتحي ضيفا على برنامج “ واحد من الناس ” ، حيث كشف العديد من الأسرار المتعلقة بحياته الشخصية .

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وقال الفنان أحمد فتحي عن تفاصيل زواجه : كنت مع صديقي وكان بيتجوز ورشح لى أخت مراته، وأشار عليا أن أرتبط بها واتقابلت معاها والحمد لله كان لنا نصيب أننا نرتبط، وشقتي كانت 50 مترا وحماتي كانت مش راضية عن وضع بنتها الصعب، وزوجتي قنوعة وراضية وقعدت 11 سنة معايا في شقة بإمبابة، وربنا كرمنا وهي الحب الأول في حياتي.


وتابع أحمد فتحي: "أي فلوس بديها لمراتي وهي من تدير البيت أنا متشكر جدا  لها واستحملت معايا كتير".

وقال أحمد فتحي: اشتغلت وأنا في سياحة وفنادق على عربية كبده لمدة أسبوع، وبعدها اشتغلت في بيع الكتب، وبعدها اشتغلت في فندق شهير، ولأول مرة اتحدث أنني اشتغلت مندوب مبيعات في شركة شوكولاته".

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