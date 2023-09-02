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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أمور تعينك على آداء صلاة الفجر في وقتها

صدى البلد

أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن سؤال ورد اليه مضمون:" هل هناك دعاء يجعلني أستيقظ لصلاة الفجر، او هل هناك ورد اقوله قبل نامي يجعلني أستيقظ لصلاة الفجر؟". 

ليرد “مرزوق”، موضحا، أن المحافظة على صلاة الصبح في جماعة من أفضل الأعمال ، قال تعالى ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) 
أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار كما ذكر المفسرون . 

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وعن ﻋﺒﺪ اﻟﺮحمن ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻋﻤﺮﺓ، ﻗﺎﻝ: ﺩﺧﻞ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ اﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻓﻘﻌﺪ ﻭﺣﺪﻩ، ﻓﻘﻌﺪﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎﻝ، ﻳﺎ اﺑﻦ ﺃﺧﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻳﻘﻮﻝ: «ﻣﻦ ﺻﻠﻰ اﻟﻌﺸﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻧﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ، ﻭﻣﻦ ﺻﻠﻰ اﻟﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻴﻞ ﻛﻠﻪ 
رواه البخاري في صحيحه حديث رقم ٦٥٦ 

وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻗﺎﻝ: (ﺭﻛﻌﺘﺎ اﻟﻔﺠﺮ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬا) صحيح مسلم حديث رقم ٧٢٥، وﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ أيضا ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ اﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﻮﻉ اﻟﻔﺠﺮ: ( ﻟﻬﻤﺎ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ) صحيح مسلم بعد الحديث الماضي. 

أمور تعين على صلاة الفجر أو الصبح في جماعة 

أولا : أن تعطي جسدك حظه من النوم قبل صلاة الصبح بوقت كاف. 

ثانيا: أن تضبط منبه المحمول قبل الصلاة بوقت يسع الطهارة والذهاب إلى المسجد .

ثالثا: أن تقرأ قبل النوم الآيات الأخيرة من سورة الكهف ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) هذه الآيات الكريمة من المجريات لهذا الأمر العظيم. 

رابعا: إذا أصابك الكسل عن القيام لصلاة الفجر فتذكر هذا الحديث الشريف، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﺇﻥ ﺃﺛﻘﻞ ﺻﻼﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺻﻼﺓ اﻟﻌﺸﺎء، ﻭﺻﻼﺓ اﻟﻔﺠﺮ، ﻭﻟﻮ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻷﺗﻮﻫﻤﺎ ﻭﻟﻮ ﺣﺒوا ) الحديث 
رواه مسلم في صحيحه حديث رقم ٦٥١ . 

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نختم بتلك البشرى العظيمة للمحافظين على صلاة الفجر في جماعة، ﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪﺓ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻗﺎﻝ: «ﺑﺸﺮ اﻟﻤﺸﺎﺋﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻈﻠﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﻟﻨﻮﺭ اﻟﺘﺎﻡ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ. 

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