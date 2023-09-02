قنابل يدوية.. إنفجاران بمخيم عين الحلوة بلبنان

ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام بأنه سمع دوي إنفجارين في مخيم عين الحلوة بلبنان فجر اليوم.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن الانفجارين ناجمان عن إلقاء قنبلتين يدويتين بين مدرستي السموع و بيسان في حي الطوارىء.

وأفادت الوكالة بأنه لم ينجم عن الانفجارين وقوع خسائر بشرية.

وكانت قنبلة قد انفجرت في وقت سابق بالقرب من إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان، اليوم الأربعاء، حسبما قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية أنه لم تقع إصابات جراء الانفجار.