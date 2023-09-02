عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قنابل يدوية.. إنفجاران بمخيم عين الحلوة بلبنان

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام بأنه سمع  دوي إنفجارين في مخيم عين الحلوة بلبنان فجر اليوم.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن الانفجارين ناجمان عن إلقاء قنبلتين يدويتين بين مدرستي السموع و بيسان في حي الطوارىء.

وأفادت الوكالة بأنه لم ينجم عن الانفجارين وقوع خسائر بشرية.

وكانت  قنبلة قد انفجرت في وقت سابق  بالقرب من إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان، اليوم الأربعاء، حسبما قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية أنه لم تقع إصابات جراء الانفجار.

الأونروا تقرر تعليق كل خدماتها داخل مخيم عين الحلوة

هل تشتعل الأوضاع من جديد بمخيم عين الحلوة اللبناني؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب يد الزمالك يستغيث بوزير الرياضة : هنهبط درجة تانية

هربت من البيت منذ سنوات.. حكاية فتاة سقطت في بئر الحرام

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

ارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا يعيد الكمامات لشوارع أمريكا

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

45 في عدة مناطق..مرتفع جوي يضرب مصر.. وهذه درجات الحرارة|تفاصيل طقس السبت

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

موضوعات متعلقة

الأونروا تستأنف العمليات في مخيم عين الحلوة

لبنان.. إطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل لمحكمة جنايات القاهرة

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة

غلاء الأسعار والدين العام للدولة .. الحوار الوطني تعود جلساته بأجندة قضايا عاجلة

لو هتغير عربيتك.. هدية كبيرة من الحكومة بشأن مبادرة إحلال السيارات القديمة

قنابل يدوية.. إنفجاران بمخيم عين الحلوة بلبنان

اليونان تفشل في إخماد حريق اندلع منذ 15 يوما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاسة كبدة| أحلى من المحلات

قبل ساعات من غلق الميركاتو| برشلونة يخطف نجم مدريد.. وهذا الاعب يقرر الرحيل

تحذير عاجل.. تجنب استخدام هذا النوع من شفاطات المشروبات

بملابس ملفتة .. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

فيديو

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

وزير الشباب: استاد المصري فى بورسعيد ينفذ بمواصفات عالمية| فيديو

كبير مشجعي المصري لوزير الشباب: بورسعيد كلها خلف الرئيس السيسي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ