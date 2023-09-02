تعرف على موعد ومكان جنازة المنتج هانى ويليام

نشرت نقابة المهن السينمائية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك موعد ومكان جنازة المنتج هانى ويليام الذى توفى منذ ساعات قليلة.

وعلقت نقابة المهن السينمائية : "نقابة المهن السينمائية تنعي المنتج الفني الزميل هاني ويليام، والسيد النقيب والسادة أعضاء مجلس الإدارة يشاطرون أسرة الزميل في مصابهم الأليم، داعين المولي سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون.. الجنازة اليوم السبت، الموافق 2 سبتمبر، الساعة الثانية عشر ظهرًا، بكنيسة السيدة العذراء، المقطم، شارع القدس.

هانى ويليام

وكان الفنان عمرو عبد العزيز أعلن عن وفاة المنتج هاني ويليام ، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك .

وقال عمرو عبد العزيز :“مشيت بدرى قوووى يا هاني ..إنا لله وإنا إليه راجعون.. صديقى العزيز المنتج هاني وليام فى ذمة الله أسألكم الدعاء له بالرحمة”.

وكان قدم المنتج هاني ويليام، عدد من الأفلام التي تنوعت بين الكوميدية والدرامية، ومن بين تلك الأفلام، فيلم قسطي بيوجعني إنتاج عام 2018، وفيلم نوم التلات عام 2015 وقام ببطولة العملين الفنان هاني رمزي، حيث شاركه البطولة في قسطي بيوجعني، كل من الفنان الراحل حسن حسني، مايا نصري، زينب عبد الوهاب، مصطفى أبو سريع، وآخرين، ومن تأليف وإخراج إيهاب لمعي.

أما فيلم نوم التلات، فضم العمل العديد من الفنانين، أبرزهم الفنانة إيمان العاصي، حسن حسني، هشام إسماعيل، أحمد جمال سعيد، سعيد طرابيك، جورج غبور، وآخرين، والعمل من إخراج إيهاب لمعي.