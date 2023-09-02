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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل عودة المدارس.. أفكار لتصميم ركن مريح لأطفالك للدراسة في المنزل

أفكار لتجهيز ركن
أفكار لتجهيز ركن لمزاكرة الأطفال في المنزل  

يحتاج الأطفال إلى تجهيز ركن مهيأ للدراسة، وذلك حتى يشجعهم على المذاكرة و التركيز و يكسر لديهم حاجز الملل ويوفر الأجواء الجيدة للمذاكرة والتركيز .

أفكار لتجهيز ركن لمذاكرة الأطفال في المنزل

 

واكد موقع  "IMOM”، أن هناك بعض الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها في غرفة الدراسة، حيث أنها لا تميز غرفة الدراسة عن أي غرفة أخرى بالمنزل وحسب، بل تجعلها ايضاً مساحة صالحة للمذاكرة والتحصيل الدراسي.

 

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ويجب ان يعتمد حجم المكتب على مساحة الغرفة، فإذا كانت الغرفة صغيرة، يمكنك استخدام مكتب مثبت إلى الحائط وقابل للطي، وهو عبارة عن مكتب رف بلا أرجل مثبت في الحائط،  وقد  يحافظ  هذا النوع من المكاتب على أرضية الغرفة مرتبة وخالية من الفوضى.
 

وقد يحتاج الأطفال إلى كرسى مريح بجانب المكتب ليجلس عليه أثناء المذاكرة، لذا يجب اختيار كرسي مناسب لطول الطفل ويجب أن يكون الكرسي مصنوعة من مادة مريحة حتى لا يمل طفلك من الجلوس أو يتأذى ظهره. 

أفكار لتجهيز ركن لمزاكرة الأطفال في المنزل

 

ويمكن تجهيز الإضاءة على المكتب وداخل الغرفة المخصصة للدراسة، لتكون قوية كفاية  حتى لا يشعر الأطفال بالنعاس. لذا يمكن زبادة الإضاءة في الغرفة والإستعانة بوضع مصباح على المكتب.

 من المهم أن يقوم الطفل بتقسيم يومه الدراسي بين المواد الدراسية المختلفة. لذا يجب الإستعانة  ساعة مكتب أو ساعة حائط، لمعرفة  الوقت المحدد للمذاكرة في كل مادة.

قد يحتاج الأطفال إلى مكان لتخزين كتبه الدراسية لحفاظ على نظام غرفته نظيفة دون فوضى. لذا يجب تركيب رفوف فوق المكتب لعمل وحدات تنظيم للكتب والأدوات المدرسية.

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