محمد الحلو يكشف تفاصيل تقديمه أغنية للشعب السعودى

كشف الفنان محمد الحلو عن تفاصيل حفله الاخير الذى اقيم فى السعودية بعد نجاح حفلته الاخيرة والتى كانت بعنوان "نجوم كاسيت 90.

وقال محمد الحلو فى المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش حفله الاخير والذى قدم فيه أغنية جديدة للشعب السعودى :" بصراحة قولت ممكن يتعاد الحفل في موسم الرياض إنما فوجئت على السوشيال ميديا بصفحة الوزير وقال إننا مكتفناش بصوته ونعمله حفلة يوم 1 سبتمبر، استغرب والله وقولت ممكن بقى عايز يهديني ويحيني.

واما عن الاغنية التى اهداها للشعب السعودى قال عنها محمد الحلو : كلمت مصطفى كامل ومصطفى بيفهم في الحاجات دي وهو شاف الحفلة وعملي الكلام ولحنه وادينا الأغنية للموزع أمير عبد المجيد هو كان عنده شغل ولكن أنا حبيب عمره ودي السعودية وهو كمان سعودي مصري، فعملناها وطلعت بالشكل ده الحمد لله، بعد ما اتناقشنا في شوية تفاصيل ومعظم الأغنية طلعت من أول مرة.

محمد الحلو

وجه المستشار تركي آل شيخ، الدعوة لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل، لإحياء حفل في السعودية.

وكان، أحيا الفنان الكبير محمد الحلو، حفلا غنائياً ضخماً، فى المملكة العربية السعودية، بمشاركة كل من الفنانة ريهام عبد الحكيم والفنانة إيمان عبد الغني والفنانة هايدي موسي .

وقدم محمد الحلو عدد من الاغاني المصرية التى اشعلت حماس الحاضرين ومجموعة من تترات الاعمال المصرية العالقة فى الوجدان مثل ليالي الحلمية ، وزيزنيا .

كما قدمت الفنانة ريهام عبد الحكيم عدد من الاغاني مثل مستنياك ، كما قدمت هايدي موسي عدد من الاغاني مثل وصفولي الصبر وبتونس بيك ، كما قدمت الفنانة إيمان عبد الغني اغنية هل راي الحب سكاري .

وخلال الحفل اجري المستشار تركي ال شيخ مكالمة هاتفية ، حرص من خلالها على إعلان تقديم حفل أخر للفنان محمد الحلو ، والفنان مصطفي كامل .

ووجه المستشار تركي آل الشيخ، مكالمة لمحمد الحلو أثناء حفل “ليلة الطرب الأصيل"، شكره خلالها على تواجده والأغنية التي أهداها إلى الشعب السعودية.



وقال آل الشيخ للحلو إنه لم يخطئ عندما قال “عمار يا سعودية"، معلقا: “فعلا عمار يا سعودية وعمار يا مصر وعمار يا كل الوطن العربي".

وعبر المطرب محمد الحلو عن سعادته بالتواجد وسط الجمهور السعودي وحبه لهم، معلقا: "أنا كنت بحبكم.. وبعد حفلة الكاسيت 90 حبيتكم أكتر»، كما أهدى شعب السعودية أغنية جديدة تحمل إسم «جاي بقدم تحية"، من كلمات وألحان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وتوزيع المايسترو أمير عبد المجيد.