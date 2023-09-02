عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد الحلو يكشف تفاصيل تقديمه أغنية للشعب السعودى

محمد الحلو
محمد الحلو

كشف الفنان محمد الحلو عن تفاصيل حفله الاخير الذى اقيم فى السعودية بعد نجاح حفلته الاخيرة والتى كانت بعنوان "نجوم كاسيت 90. 

وقال محمد الحلو فى المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش حفله الاخير والذى قدم فيه أغنية جديدة للشعب السعودى :" بصراحة قولت ممكن يتعاد الحفل في موسم الرياض إنما فوجئت على السوشيال ميديا بصفحة الوزير وقال إننا مكتفناش بصوته ونعمله حفلة يوم 1 سبتمبر، استغرب والله وقولت ممكن بقى عايز يهديني ويحيني.

واما عن الاغنية التى اهداها للشعب السعودى قال عنها محمد الحلو : كلمت مصطفى كامل ومصطفى بيفهم في الحاجات دي وهو شاف الحفلة وعملي الكلام ولحنه وادينا الأغنية للموزع أمير عبد المجيد هو كان عنده شغل ولكن أنا حبيب عمره ودي السعودية وهو كمان سعودي مصري، فعملناها وطلعت بالشكل ده الحمد لله، بعد ما اتناقشنا في شوية تفاصيل ومعظم الأغنية طلعت من أول مرة.

إيرادات الأفلام.. أكرم حسنى في المقدمة وكريم عبد العزيز نمبر 4

هجوم شرس ورد صادم من ابنتها ووالدها.. أسما شريف منير فى مرمى النار

محمد الحلو 

وجه المستشار تركي آل شيخ، الدعوة لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل، لإحياء حفل في السعودية.

وكان، أحيا الفنان الكبير محمد الحلو، حفلا غنائياً ضخماً، فى المملكة العربية السعودية، بمشاركة كل من الفنانة ريهام عبد الحكيم والفنانة إيمان عبد الغني والفنانة هايدي موسي .

وقدم محمد الحلو عدد من الاغاني المصرية التى اشعلت حماس الحاضرين ومجموعة من تترات الاعمال المصرية العالقة فى الوجدان مثل ليالي الحلمية ، وزيزنيا .

كما قدمت الفنانة ريهام عبد الحكيم عدد من الاغاني مثل مستنياك ، كما قدمت هايدي موسي عدد من الاغاني مثل وصفولي الصبر وبتونس بيك ، كما قدمت الفنانة إيمان عبد الغني اغنية هل راي الحب سكاري .

وخلال الحفل اجري المستشار تركي ال شيخ مكالمة هاتفية ، حرص من خلالها على إعلان تقديم حفل أخر للفنان محمد الحلو ، والفنان مصطفي كامل .

ووجه المستشار تركي آل الشيخ، مكالمة لمحمد الحلو أثناء حفل “ليلة الطرب الأصيل"، شكره خلالها على تواجده والأغنية التي أهداها إلى الشعب السعودية.
 

وقال آل الشيخ للحلو إنه لم يخطئ عندما قال “عمار يا سعودية"، معلقا: “فعلا عمار يا سعودية وعمار يا مصر وعمار يا كل الوطن العربي".

وعبر المطرب محمد الحلو عن سعادته بالتواجد وسط الجمهور السعودي وحبه لهم، معلقا: "أنا كنت بحبكم.. وبعد حفلة الكاسيت 90 حبيتكم أكتر»، كما أهدى شعب السعودية أغنية جديدة تحمل إسم «جاي بقدم تحية"، من كلمات وألحان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وتوزيع المايسترو أمير عبد المجيد.

محمد الحلو الفنان محمد الحلو حفل محمد الحلو أغاني محمد الحلو أعمال محمد الحلو حفلات محمد الحلو حفلات السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

مدرب يد الزمالك يستغيث بوزير الرياضة : هنهبط درجة تانية

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

هربت من البيت منذ سنوات.. حكاية فتاة سقطت في بئر الحرام

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة والقنوات الناقلة

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

موضوعات متعلقة

بعد حفله فى مهرجان القلعة.. عزيز مرقة يفجر مفاجأة لجمهوره | تعرف عليها

ذكرى رحيله الأولى .. قصة أزمة علي عبد الخالق مع مبارك بسبب يوم الكرامة

محمد حماقي يحيي حفلا فى الإسكندرية.. 30 سبتمبر

أخبار الفن| عزاء شقيق عمرو عبد الجليل.. شيماء سيف تنتقد المايوهات.. دوللي شاهين تعتذر عن حفل العلمين

علا غانم وسليمان عيد يقدمان واجب العزاء فى شقيق عمرو عبد الجليل

حسن الرداد يواسي عمرو عبد الجليل في وفاة شقيقه

الحزن يسيطر على خالد يوسف في عزاء شقيق عمرو عبد الجليل

مصطفى قمر وابنه تيام في عزاء شقيق عمرو عبد الجليل

ترشيحاتنا

مع اقتراب الأعياد اليهودية .. إسرائيل تخشى زيادة وتيرة الهجمات

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

تتاكل ولا لأ.. ضي أزرق في السمك يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

التعليم العالي توضح حقيقة وجود أماكن شاغرة لطلاب الدور الثاني في التنسيق

خبيرة في الشأن الأفريقي: النيجر تحظى بأهمية عند الدول الكبرى أكثر من الجابون

مصر تنضم رسميا للشراكة العالمية للتعليم «GPE»|وأول تعليق من رضا حجازي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب غير متوقع وراء الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي .. احذره

بفستان محتشم.. هبة مجدي تخطف الأنظار على البحر

فستان مبهج .. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة ملفتة|شاهد

طريقة عمل طاسة كبدة| أحلى من المحلات

فيديو

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد.. فيديو جراف

بعد حفله فى مهرجان القلعة.. عزيز مرقة يفجر مفاجأة لجمهوره | تعرف عليها

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ