صحف الإمارات| ساولا يثير الرعب في أوساط الصينين.. نقص نفطي حاد يضرب السودان.. واشتباكات جديدة بين أرمينيا وأذربيجان



ارتفاع حصيلة حريق جنوب أفريقيا الي 76 قتيل

وزير الدفاع الكويتي يزور الامارات

كتاب إماراتي جديد بعنوان من الصحراء الي الفضاء

وفاة الشاعر كريم العراقي عن 68 عاماً

سجناء يحتجزون 57 حارساً وشرطياً في الإكوادور



اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم بالعديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

فقد ابرزت صحيفة الخليج ارتفاع حصيلة حريق اندلع ليل الأربعاء - الخميس في مبنى بوسط جوهانسبرغ، العاصمة الاقتصادية لجنوب إفريقيا، إلى 76 قتيلاً، بحسب حصيلة جديدة نشرتها السلطات، الجمعة.

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، وصف الحريق بأنه «مأساة كبيرة».

واندلع الحريق في مبنى متداعٍ مؤلف من أربعة طوابق وغير مخصّص للسكن، لكنّه مع ذلك كان مكتظّاً بأشخاص فقراء يسكنون فيه بطريقة غير قانونية.

وصُنّف هذا الحريق من بين حرائق المباني الأكثر فتكاً في السنوات العشرين الأخيرة في العالم، بعد أن تجاوز عدد ضحاياه عدد قتلى حريق برج غرينفيل اللندني المؤلف من 24 طابقاً، والذي أسفر في يونيو 2017 عن وقوع 72 قتيلاً.

وأشارت كذلك الي اضطُرار عشرات الملايين من سكان هونغ كونغ وشنجن ومدن أخرى، إلى الاحتماء في الأماكن المغلقة مع اقتراب الإعصار العنيف «ساولا»، من جنوب الصين، مع رياح تعدّ الأقوى التي تهب على المنطقة على الإطلاق.

في حين أُلغيت مئات الرحلات الجوية في جنوب الصين، وأُرجئ بدء العام الدراسي في هونغ كونغ، وبدت شوارع المدينة مقفرة.

فيما كشفت دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أمس الجمعة، عن تسجيل مستويات حرارة قياسية هذا الصيف، ما يتماشى مع بيانات أعلنتها بلدان في مختلف أنحاء العالم هذا العام، في مؤشر إضافي على تأثير التغير المناخي على حرارة الأرض



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الصينية أن يصبح الإعصار «ساولا» «أقوى إعصار يضرب دلتا نهر اللؤلؤ منذ 1949»، في إشارة إلى منطقة منخفضة الارتفاع تضمّ هونغ كونغ وماكاو ومحافظة غوانغدونغ. ونحو الثامنة مساء أمس الجمعة (12:15 بتوقيت غرينيتش).

ونوهت الصحيفة كذلك الي تصريحات وزير النفط السوداني محمد عبد الله بأن النقص الحاد في الوقود في البلاد ادي إلى إغلاق مصفاة الخرطوم من قبل قوات الدعم التي أوقفت ضخ المنتجات من مستودعات المصفاة إلى المستودعات في الأقاليم، خصوصاً المتجهة إلى مدن بورتسودان ومدني وعطبرة.

وأضاف عبد الله «عملية إيقاف الضخ أدت إلى تراكم المنتجات في مستودعات المصفاة ولا توجد سعات كافية لإنتاج المزيد».

وتابع قائلاً إن المصفاة متوقفة منذ 22 من يوليو ، وستكون في عملية صيانة خلال أكتوبر المقبل.

وتعاني ولاية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى من نقص حاد في الوقود منذ عدة أيام. وذكرت تقارير أن الحكومة تتجه لاستيراد الوقود وتوزيعه عبر الشاحنات لمختلف الولايات.

بينما صحيفة الوطن الإماراتية فقد سلطت الضوء علي استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت .



وبحثا الطرفان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يلبي تطلعاتهما وشعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار إضافة إلى التنسيق والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والكويت في الجوانب المختلفة.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأشارت الصحيفة الي إصدار نائب رئيس الإمارات كتاب جديد للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المخصص للأطفال تحت عنوان "من الصحراء إلى الفضاء" حيث يتميز الكتاب بتصاميم ورسومات جميلة على يد مبدعين إماراتيين، ومن الفضاء أشارككم قصة طموح زايد نحو الفضاء. كتاب رائع يزرع في نفوس أبناءنا عشق اللامستحيل وصناعة المستقبل المشرق لدولتنا.

كما نبهت الصحيفة الي وفاة الشاعر العراقي الشهير، كريم العراقي، فجر الجمعة، عن عمر ناهز 68 عاما، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض، حسبما ذكر مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية، عارف الساعدي، و كريم العراقي شاعر معروف له عشرات المؤلفات والأعمال الأدبية، ومن بينها الشعر الشعبي والأغنيات والمسرحيات.

و حصل العراقي على جائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) لـ"أفضل أغنية إنسانية"، وذلك عن قصيدة "تذكر" التي شدا بها الفنان العراقي، كاظم الساهر.

بينما صحيفة الإمارات اليوم في اهتمت بما قالته أرمينيا وأذربيجان امس الجمعة إنهما تكبدتا خسائر بشرية جراء اشتباك على حدودهما المشتركة شمال غربي جيب ناجورنو قرة باغ المتنازع عليه بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم الجمعة إن أربعة من جنودها قُتلوا وإن خامساً أُصيب جراء قصف قرب قريتي سوتك ونوراباك على الحدود. وقالت أذربيجان إن أرمينيا قصفت مواقع على حدود منطقة كالباجار بطائرات مسيرة مما أسفر عن إصابة ثلاثة من جنودها.

وتأتي الواقعة بعد يوم من اتهام أرمينيا لروسيا المتحالفة معها بموجب معاهدة بأنها "لا تعبأ مطلقا" بالهجمات على أراضيها.

وقالت أرمينيا إن أذربيجان كانت تحشد قواتها قرب الحدود، وقصفت المواقع بطائرات مسيرة وقذائف المورتر وأسلحة نارية صغيرة. ونفت أذربيجان حشد قواتها، لكنها قالت إنها تتخذ "إجراءات رد"

وأشارت الصحيفة الي إعلان وزير الداخلية الإكوادوري، خوان زاباتا ، أن سجناء داخل سجن في مدينة كوينكا جنوبي البلاد، كانوا يحتجّون منذ الأربعاء على نقل سجناء إلى معتقلات أخرى، قد أقدموا على احتجاز 57 حارساً وشرطياً.

وفي خضم يوم من العنف شهد انفجار سيارتين مفخختين في كيتو، قال زاباتا إن 7 محتجزين هم من عناصر الشرطة، مضيفاً: "نحن قلقون على سلامة عناصرنا".

وكان مئات الجنود وعناصر الشرطة قد نفذوا الأربعاء عمليّة بحث عن أسلحة وذخائر ومتفجّرات في سجن لاتاكونغا (جنوب)، أحد أكبر سجون البلاد.