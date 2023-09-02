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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رفع 850 طن مخلفات وقمامة وتسوية وتمهيد طرق بـ4 مراكز

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل وتسوية طرق بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ان حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة مستمرة بصفة يومية بالقرى والمراكز والأحياء حفاظاً علي البيئة وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة إلى سابق عهدها بشكل يليق بها بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة.

ولفت إلى العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد، مؤكداً على تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى النظافة وتقديمها بشكل ‏لائقة وخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدات المحلية بمراكز ديروط والبداري والقوصية وأبنوب نفذت حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من الشوارع و الميادين بالمدن والقرى التابعة لها وهو ما أسفر عن رفع 850 طن مخلفات خلال حملات النظافة ، ‏كما تم تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة خاصة غير المرصوفة منها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية اللازمة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين.

وأوضح أن الحملات تمت تحت إشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط  ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، وخالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة ابنوب ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى كل في نطاق عمله وبالتنسيق مع الجهات المعنية بكل مركز.

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كان محافظ أسيوط أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام على رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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