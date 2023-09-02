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رئيس التحرير
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ديني

جامعة الأزهر تشيد بتعاون أطبائها مع مؤسسات الدولة لتخفيف معاناة مرضى الأورام

كلمة الدكتور محمود
كلمة الدكتور محمود صديق

أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر  للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، بجهود قسمي: علاج وجراحة الأورام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة وتعاونهما المستمر والمثمر مع المركز الصحي المصري، ومعاهد الأورام لتخفيف آلام مرضي الأورام في مختلف محافظات الجمهورية.

ونقل نائب رئيس الجامعة تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، للحاضرين في المؤتمر الدولي الثالث للأورام الذي يقام تحت عنوان: (الجديد في علاج وجراحة الأورام- الحاضر والمستقبل) برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للأورام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، بحضور الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق رئيس القطاع الطبي في المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية.

ورحب نائب رئيس الجامعة بالحضور من القامات العلمية من أساتذة علاج وجراحات الأورام في كليات الطب بالجامعات المصرية، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، إضافة إلى أطباء مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.

وثمن صديق جهود قسمي: علاج وجراحة الأورام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور سعيد بنداري، رئيس قسم جراحة الأورام، والدكتور وائل الششتاوي، رئيس قسم علاج الأورام "رؤساء المؤتمر" وإسهاماتهم في المبادرات الرئاسية ودعم المنظومة الصحية من خلال مبارة 100 مليون صحة التي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي ختام كلمته اعرب الدكتور محمود صديق، عن تمنياته بالتوفيق للمشاركين في المؤتمر الدولي الثالث للأورام  وأن يخرج بتوصيات عملية مفيدة تسهم في تضميد آلام مرضي الأورام.

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