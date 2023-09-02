إسرائيا.. إصابة 100 في اشتباكات بين طالبي اللجوء الإرتريين والشرطة

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الإرتريين طالبي اللجوء وبين قوات الشرطة الإسرائيلية، في جنوب تل أبيب، صباح اليوم السبت، على خلفية اعتراضهم على تنظيم مؤتمر للإرتريين داعمي نظام بلادهم في تل أبيب.

ونصبت الشرطة حواجز وسواتر حديدية في منطقة "يد حروتسيم" لمنع المتظاهرين من الوصول إلى قاعة المؤتمر المزمع عقده فيها، إلا أن المتظاهرين نجحوا باختراق الحواجز وأفسدوا القاعة وما حولها.



واندلعت مواجهات عنيفة إلى حد إطلاق النار على يد الشرطة ما أدى لإصابة 100 شخص بينهم 15 مصابا بحالة خطيرة، فيما أُصيب 27 شرطيا بجراح بين طفيفة ومتوسطة على حد زعم الشرطة.