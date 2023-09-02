ندوات حول موضوع "النبي كما تحدث عن نفسه" بمساجد الشيخ زويد

عقد أعضاء القافلة المشتركة من علماء الأزهر والإفتاء المصرية والأوقاف ، عددا من الندوات التوعوية والتثقيفية تحت عنوان " حق الوطن " بمساجد مدينة الشيخ زويد، وقرية الجورة ،محافظة شمال سيناء ، والتقى أعضاء القافلة بعواقل وشيوخ القبائل في محافظة شمال سيناء.

الزيارات الدعوية:

تأتي زيارة القافلة الدعوية المشتركة إلي مدن محافظة شمال سيناء، في إطار الزيارات الدعوية المستمرة التي تنفذها وزارة الأوقاف إلي المحافظة شمال سيناء ، بعد عودة الحياة إلي طبيعتها واستقرار الأمور بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية .

حيث تضم القافلة اثنى عشر عالمًا منهم : خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، واثنان من دار الإفتاء المصرية ، وقد كان فى استقبال أعضاء القافلة فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، وقيادات الدعوة بالمديرية .

وقد دار الحديث بصوت واحد فى الندوات حول موضوع: "النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تحدث عن نفسه".