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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

8.5 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

البورصة
البورصة

سجلت تعاملات المصريين نسبة 87.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 6.3%، والعرب على 5.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ووفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سجل الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 303.6 مليون جنيه، وسجل العرب صافي بيع بقيمة 54.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 

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ومثلت تعاملات المصريين 85.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 7.1%، وسجل العرب 7.7%.

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 8.5 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 2.3 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 18873.82 نقطة، خلال الأسبوع الماضي، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 3829.51 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 5597.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 22708.89 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 5450.78 نقطة.

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8.5 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

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