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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل أسواق مال: تكلفة الاستثمار في البورصة أقل من الذهب والعقارات.. فيديو

البورصة
البورصة

علقت رانيا يعقوب، محلل أسواق المال، على تقرير "بلومبرج" الذي كشف أن بورصتي مصر وتركيا أكبر الرابحين في أغسطس 2023.

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البورصة تربح 3 مليارات جنيه اليوم في ختام تعاملات الشهر

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البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

وقالت يعقوب، إنه في ظل أزمة التضخم العالمية وارتفاع معدلات التضخم وتأثر الاقتصادات الناشئة بصورة أكبر بدأ المستثمرون المحليون في البحث عن أصول للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم.

وأضافت محلل أسواق المال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "عندما يتم إعادة تقييم الأسهم للشركات المطروحة في البورصة سواء المصرية أو التركية فهي تعتبر رخيصة مقارنة بغيرها من الأسواق المنافسة لذلك أصبحت جاذبة".

وأشارت: "تكلفة الاستثمار في البورصة أصبحت أقل من تكلفة الاستثمار في أصول أخرى مثل الذهب والعقارات".

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