تباين مؤشرات البورصة خلال ختام تعاملات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 2.6 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب ، ليسجل في الختام نحو 1.276 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.3%، ليغلق عند مستوى 18,873.82 نقطة، كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.44%، ليغلق عند مستوى 3,829.51 نقطة.

كما صعد مؤشر "EGX100" بنحو 0.22%، ليغلق عند مستوى 5,597.8 نقطة. وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.31%، ليغلق عند مستوى 7,900.6 نقطة

بينما هبط مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.01% ليغلق عند 22,708.89 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.24%، ليغلق عند مستوى 3,185.54 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 45.8 مليون جنيه، و 19.6 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 65.4 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 1.9 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 908.6 سهم من خلال 79.9 ألف صفقة منفذة.