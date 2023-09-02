قيادات جديدة في جامعة الأزهر.. عمداء ووكلاء ورؤساء أقسام

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عدة قرارات بتعيين قيادات جديدة في جامعة الأزهر، تتنوع بين تعيين عمداء جدد لعدد من الكليات، وتعيين وكلاء جدد لعدد من الكليات، وتعيين رؤساء أقسام جديد لعدد من الكليات.

قيادات جديدة في جامعة الأزهر

ونرصد في هذا التقرير قرارات بتعيين قيادات جديدة في جامعة الأزهر، وهي كالتالي:

الدكتورة زينب القصبي زلط عميدة لكلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتورة زينب القصبي زلط، أستاذ ورئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل عميدة الكلية.

الدكتورة زينب القصبي زلط

الدكتور إبراهيم شعلان عميدًا لكلية طب بنين جامعة الأزهر بأسيوط

كما أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور إبراهيم شعلان، وكيل كلية طب البنين جامعة الأزهر بأسيوط لشئون التعليم والطلاب؛ للقيام بعمل عميد الكلية.

الدكتور إبراهيم شعلان

الدكتور خالد عباس عميدًا لكلية اللغات والترجمة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة

كما أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور خالد عباس، أستاذ ورئيس قسم اللغة الإسبانية بكلية اللغات والترجمة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل عميد الكلية.

الدكتور خالد عباس

الدكتورة مني صبحي وكيلة لكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث

كما أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتورة مني صبحي السيد نور الدين، الأستاذ المساعد بقسم الجغرافيا لكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

الدكتورة مني صبحي

الدكتور عبد الناصر المغازي عميدًا لكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة

كما أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور عبد الناصر المغازي، وكيل الكلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوث؛ للقيام بعمل عميد الكلية.

الدكتور عماد الصايغ وكيلًا لكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب

كما أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور عماد سعيد محمد الصايغ، الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة بنين بالقاهرة؛ للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

الدكتور عماد الصايغ

الدكتور محمد عبد السلام وكيلًا لكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث

وأصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور محمد عبد السلام عبد العزيز البكري، الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

الدكتور محمد عبد السلام

الدكتور محمد علي عبد الرحمن وكيلًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقرين

وأصدر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور محمد علي عبد الرحمن إسماعيل، الأستاذ المساعد بقسم أصول اللغة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقرين بمحافظة الشرقية؛ للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

الدكتور محمد علي عبد الرحمن

الدكتور عماد الدين العجيلي رئيسًا لقسم العقيدة والفلسفة بأصول الدين المنوفية

وأصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور عماد الدين العجيلي، رئيسًا لقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين المنوفية.

الدكتور عماد الدين العجيلي

الدكتور عواد سالم رئيسًا لقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة

وأصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور عواد محمود عواد سالم، الأستاذ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

الدكتور عواد سالم

الدكتور أحمد زايد رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر

وأصدر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد زايد مبروك، رئيسًا لقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بنين بالقاهرة.

الدكتور أحمد زايد

الدكتور عبدالمنعم عناني رئيسًا لقسم الحيوان الزراعي والنيماتودا بكلية الزراعة جامعة الأزهر

وأصدر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور عبد المنعم السعيد عناني، رئيسًا لقسم الحيوان الزراعي والنيماتودا بكلية الزراعة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

الدكتور عبدالمنعم عناني

الدكتور عماد عبدالهادي رئيسًا لقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة الأزهر

وأصدر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور عماد سعيد عبد الهادي، رئيسًا لقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة بنين القاهرة.

الدكتور عماد عبدالهادي

الدكتور صبري عبد العال رئيسًا لقسم المناهج وطرق التدريس بتربية تفهنا الأشراف جامعة الأزهر

وأصدر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور صبري إبراهيم عبد العال، رئيسًا لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية تفهنا الأشراف جامعة الأزهر.

الدكتور صبري عبد العال

الدكتور محمد الجمل رئيسًا لقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بدمياط جامعة الأزهر

وأصدر الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتور محمد حسني عبد الهادي الجمل، رئيسًا لقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بدمياط جامعة الأزهر.