نيفين منصور: قرارات الحكومة الأخيرة بارقة أمل لحل أزمة التصنيع في مصر

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن الحكومة أصدرت مجموعة من القرارات، تخص القطاع الصناعي والمستوردين، وأن هذه القرارات تعتبر بارقة أمل لحل أزمة التصنيع في مصر.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن لقاءها خلال الفترة الماضية مع المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، اقترح مجموعة من الأشياء، وبحمد الله الحكومة تسعى لتلبية طلبات المتخصصين؛ لتشجيع الصناعة.

ولفتت إلى أن اتحاد الصناعات كان يطالب بوضع حوافز للمستثمرين؛ لجذبهم للعمل والاستثمار في مصر، ولتعميق الصناعة الوطنية، وبالفعل تم ذلك.

وأشارت إلى أنه تم إعفاء المشروعات الصناعية من جميع الضرائب حتى 5 سنوات، وأنه من الممكن أن يتم مد 5 سنوات أخرى، في حالة الالتزام بضوابط وضعتها الحكومة.

وكشفت أن ما تقوم به الدولة سيوفر فرص عمل، وسينتج عنه زيادة في نسبة الاستثمار والصناعة المحلية.