مفيش عاركة.. يوسف القعيد يكشف شكل العلاقة بين عبد الناصر ونجيب محفوظ

كشف الكاتب والروائي يوسف القعيد، كواليس وتفاصيل حوار دار بين الراحلين، الرئيس جمال عبد الناصر والأديب نجيب محفوظ.

وقال يوسف القعيد في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" دار حوار بين عبد الناصر ونجيب محفوظ، وقال عبد الناصر لنجيب محفوظ: «إزيك، وفين الروايات الجميلة بتاعتك؟»، ورد عليه حسنين هيكل آنذاك، قائلا «له قصة سيتم نشرها تودي في داهية»، وَرَدَّ عبد الناصر: إذا كان نجيب محفوظ عنده شجاعة الكتابة؛ لازم يبقى عندنا شجاعة النشر»".

وأضاف يوف القعيد: "لم تكن هناك عاركة بين عبد الناصر ونجيب محفوظ".

وواصل يوسف القعيد: "نجل جمال عبد الناصر تواصل معي زمان؛ للقاء نجيب محفوظ، وتوجهت إلى نجيب محفوظ وأبلغته بطلب نجل جمال عبد الناصر، ورحب نجيب محفوظ بهذا الآمر آنذاك".

وأكمل يوسف القعيد: "نجل عبد الناصر قال لنجيب محفوظ، إن والده كان شتري أي رواية جديدة لنجيب محفوظ، ويوزعها علينا؛ لنقرأها".