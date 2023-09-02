المنشاوي : غياب المشاركة في المعارض الدولية حرم مصر من التواجد بخريطة صناعة الآلات

قال المهندس محمد المنشاوي، رئيس رابطة مصنعي الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، إن صناعة الآلات والمعدات هي "اصل الصناعة"، موضحا أنه لا يوجد مصنع في أي مكان دون آلات أو معدات.

وأضاف رئيس رابطة مصنعي الآلات والمعدات، أن مصر خارج التصنيف العالمي لـ صناعة المعدات و الآلات، وأننا غير معروفون في العالم، مشيرًا إلى أن التواجد في المعارض الدولية المتخصصة في صناعة الآلات؛ يجعلنا ندخل في التصنيفات العالمية.

ولفت إلى أن مصر تمتلك قطاعا من أهم القطاعات، وهو التغليف والتعبئة، وأنه لا يوجد مصنع في أي مكان إلا ويحتاج إلى آلة للتعبئة و التغليف، ولذلك نحتاج الاهتمام بهذه القطاعات.

وأوضح أن هناك بعض الأشخاص يصنعون المعدات المحلية، ويتم تصديرها إلى ألمانيا منذ أكثر من 15 عامًا وعددهم نحو 1100 مصنع ولكن القطاع بشكل عام يحتاج للدعم.

وأشار إلى أنه يطالب بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2015، والخاص بتواجد القطاع في المناقصات الحكومية.