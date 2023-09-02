العراق.. مصرع متظاهر ثانِ متأثرا بإصابته في أحداث كركوك

أفادت قناة “العربية”، في نبأ عاجل، بمقتل متظاهر ثانٍ في محافظة كركوك العراقية متأثرا بإصابته خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة اليوم.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجه اليوم السبت، بفتح تحقيق في مقتل متظاهر بمدينة كركوك.

وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية؛ لمعرفة ملابسات وفاة أحد المواطنين، وسقوط عدد من الجرحى، على خلفية الأحداث التي وقعت اليوم السبت في محافظة كركوك".

وأضاف: "كما أكد على محاسبة المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث، وتقديمهم للعدالة؛ لينالوا جزاءهم العادل".

من جانبه، طالب الرئيس العراقي عبداللطيف الرشيد، الحكومة، بضبط الأمن وتحقيق السلام العادل في كركوك.

وقررت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم السبت، فرض حظر تجوال في المحافظة العراقية؛ على خلفية التوترات التي حدثت بين القوات الأمنية والمتظاهرين هناك.

وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، قال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة: "نوجه كافة المواطنين بالتوجه إلى أماكن سكنهم واخلاء الشارع وعدم الانجرار تحت الشعارات والأقاويل الزائفة".

وأضاف البيان أن قيادة الشرطة بكافة توابعها ستطبق حظر تجوال في كافة أرجاء المدينة، داعيًا الالتزام تجنبًا للمساءلة القانونية.