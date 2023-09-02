الفتح يقسو على أهلي جدة بخماسية في الدوري السعودي

تعرض فريق أهلي جدة لهزيمة مذلة أمام نظيره الفتح، بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي.

وجاءت خماسية الفتح عن طريق كل من فراس البريكان ولوكاس زيلارايان ومراد باتنة (هدفين) وسفيان بن دبكة في الدقائق ٢١، ٥٨، ٨٩، ٩٣، ٩٠+١٤ بينهما ثلاثة من ركلات جزاء.

بينما جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق عباس الحسن في الدقيقة ٦.

وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع:بسام الحريجي – روجر إبانيز – ميريح ديميرال – إبراهيم الزبيدي

خط الوسط: جابري فيجا – فرانك كيسي – محمد المجحد

خط الهجوم: رياض محرز – آلان سان ماكسيمين – روبيرتو فيرمينو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أهلي جدة المركز الرابع برصيد ١٢ نقطة، بينما يأتي فريق الفتح في المركز السابع برصيد ٨ نقطة.