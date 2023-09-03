رحل في غمضة عين..يدفع حياته ثمنا للدفاع عن زوجته والحكم من أول جلسة

الحكم من أول جلسة.. هكذا كتبت نهاية المتهمين بقتل الشاب موسي سعفان صاحب الـ 26 عاما فني التبريد الذي توفي دفاعا عن شرف زوجته، ورفضه معاكستها ومحاولة التعدي عليها.

ضرب أدي إلى الموت.. هكذا عاقبت محكمة جنايات شبين الكوم المتهمين بإنهاء حياة الشاب ابن مركز تلا، بالحبس 7 سنوات للمتهم الأول بالقتل والسجن عام للمتهم الثاني.

انتظرت أسرة موسى، سعفان أمام المحكمة لسماع الحكم علي المتهمين بقتله، حيث اصطحبت الأسرة الأم التي إصابتها حالة اغماء فور سماعها الحكم وكذلك شقيقاته الذين وقفت أمام المحكمة والطفلة الصغيرة مليكة ابنة المجني عليه صاحبة العامين التي استغرقت في النوم علي كتف جدتها التي ارتدت الأسود حزنا علي نجلها الصغير الذي راح في غمضة عين.

وتوفي موسي سعفان، علي يد اثنين من أهالي مركز تلا أثناء دفاعه عن زوجته، حيث تعرض المتهمين لها محاولين تحطيم باب شقتها للتعدي عليها فاستغاثت بزوجها الذى عاد من عمله ليجد المتهمين أسفل شقته ويتعديا عليه بالضرب حتي الموت.

موسي سعفان شاب 26 عاما متزوج من 3 سنوات من نجلة خالته وأنجب طفلها عمرها عامين ورحل وترك زوجة صغيرة في أول العشرينات وطفلة.

وأصدرت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية، حكمها بحبس المتهمين بقتل شاب في تلا دفاعا عن شرف زوجته إحداهما 7 سنوات والأخر سنة بعد توجيه تهمة ضرب أدي إلى الموت.

جاء ذلك في الجلسة الأولي من محاكمة المتهمين بقتل موسي سعفان ابن قرية كفر عسكر بمركز تلا في محافظة المنوفية.

وأصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم الأساسي 7 سنوات ومعاونه الآخر سنة، بعد الاستماع إلي محامي الطرفين في الجلسة الأولي.

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