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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور تذكارية وتحية لـ المتحدة.. شارموفرز يتألق في حفل ختام مهرجان العلمين

صدى البلد

اختتم فريق شارموفرز حفل ختام مهرجان العلمين بأغنية مفتقد الحبيبة، ثم التقط الفريق صورة تذكارية مع الحضور.

وحرص أحمد بهاء، أحد أعضاء الفرقة على إلقاء كلمة، قال فيها: "مهرجان العلمين حاجه حلوة لبلدنا وفرق كبير لينا ولبلدنا.. تحية لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمجهود الكبير المبذول".

ومازح أحمد بهاء، جماهيره قبل غناء فريق شارموفرز، أغنية "عاوز ابقى سينجل"، وقال: "كل واحد من الحضور حضر مع زوجته وخطيبته ياخد باله، قبل ما أغنى الأغنية، ودايما بقول جيل الثلاثينات متعذب.. العشرينات عاملين ايه" وظل الجميع يردد معه الأغنية بحماس كبير.

أنشطة ثقافية وترفيهية.. تفاصيل ختام مهرجان العلمين

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وفي الختام قال "بهاء": "احنا معاكم فى حفل الختام ومستغرب ان كله قاعد يالا كله يقوم من على الكراسى وكله يهيص".

المتحدة للخدمات الإعلامية المجهود الكبير ختام مهرجان العلمين شركة المتحدة للخدمات الإعلامية شارموفرز

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