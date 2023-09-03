اتحاد السلة: رانا يريد الاستمرار مع المنتخب.. والجندي تسرع في قرار الاعتزال

أشاد عمرو مصيلحي، نائب رئيس اتحاد السلة والمشرف على لجنة المنتخبات، بالمستوى الذي قدمه المنتخب الوطني خلال منافسات كأس العالم.



وقال عمرو مصيلحي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "فخور باللاعبين والجهاز الفني والإداري.. الفريق أدى المطلوب منه".

وتابع: "للأسف منتخب السلة عانى من سوء الحظ أمام نيوزيلاندا، والمدرب روي رانا يريد الاستمرار مع منتخب السلة وقيادة الفراعنة في ملحق تصفيات الأولمبياد، وأعد خطة مميزة تجعل الفريق في مكانة مختلفة".

كما تحدث عن اعتزال عمرو الجندي، قائلا: "عمرو الجندي لم يتشاور معنا في قرار اعتزاله وهو عنصر مهم ومن أفضل اللاعبين في مصر".

وأتم: "كان يجب على عمرو الجندي مناقشتنا في مسألة الاعتزال.. هو تسرع في القرار".

