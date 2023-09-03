أبرزها أرسنال ومانشستر يونايتد.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-9-2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 3-9-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها قمة أرسنال ضد مانشستر يونايتد فى الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة ليفربول مع أستون فيلا.

الدوري الإنجليزي



كريستال بالاس vs وولفرهامبتون – الساعة 4 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

ليفربول vs أستون فيلا – الساعة 4 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

أرسنال vs مانشستر يونايتد – الساعة 6.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني



جيرونا vs لاس بالماس – الساعة 3 مساء - beIN Sports HD 1

ريال مايوركا vs أتلتيك بيلباو – الساعة 5.15 مساء - beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد vs إشبيلية –الساعة 7.30 مساء - beIN Sports HD 1

أوساسونا vs برشلونة – الساعة 10 مساء - beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي



إنتر ميلان vs فيورنتينا – الساعة 7.30 مساء – AD SPORTS Premium 1

تورينو vs جنوي – الساعة 7.30 مساء

إمبولي vs يوفنتوس – الساعة 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

ليتشي vs ساليرنيتانا – الساعة 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2

الدوري الألماني



آينتراخت فرانكفورت vs كولن – الساعة 4.30 مساء

يونيون برلين vs لايبزيج – الساعة 6.30 مساء

الدوري الفرنسي



تولوز vs كليرمون فوت – الساعة 2 ظهرًا

ليل vs مونبلييه –الساعة 4 مساء

لوهافر vs لوريان – الساعة 4 مساء

ميتز vs ستاد ريمس – الساعة 4 مساء

نيس vs ستراسبورج – الساعة 6.05 مساء

ليون vs باريس سان جيرمان – الساعة 9.45 مساء