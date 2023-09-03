كيف تحمي نفسك من تضخم القلب ؟

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا منشورا جديد اعلي صفحته الشخصية بالفيسبوك عن هبوط القلب.

وقال شعبان في منشوره إن "هبوط القلب أو ( فشل القلب) له أعراض مثل النهجان وتورم الساقين Heart Failure.

وأوضح أن عضلة القلب هي العضلة الوحيدة التي تعمل بلا توقف علي مدار عمر الإنسان وهي تنقبض في اليوم حوالي ١٠٠ ألف مرة لإمداد حوالي ٣٠ تريليون خلية بالغذاء والأكسجين.

وأضاف أن فشل القلب ينقسم إلى : فشل انقباضي وفشل انبساطي

هبوط القلب الانقباضي : فشل القلب مع تمدد عضلة القلب

هبوط القلب الانبساطي فشل القلب مع احتفاظ القلب بوظيفته الانقباضية

الأعراض :

النهجان تختلف درجاته حسب درجة هبوط العضلة

أرق

صعوبة في الهضم

تورم في الساقين

رقم ٣٥٪؜ رقم مهم

أقل من هذا الرقم يعني هبوط شديد في الوظيفة الانقباضية

العلاج دوائي

مدرات البول

مهمة جدا في تحسين النهجان

دعامات

منظم ثلاثي

ونصح شعبان بطرق تحمي قلبك من التضخم وتعمل وقاية من هبوط القلب وذلك بعدة طرق وهي الحفاظ علي القلب بتجنب التدخين والحفاظ ع الوزن وممارسة الرياضة والأكل الصحي والاكتشاف المبكر للضغط والسكر وعلاجهما مبكرا وتجنب الزعل والانفعالات.