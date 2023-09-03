2300 جنيه إيراد فقط .. سحب ماجد المصري من السينما

سحبت دور العرض السينمائي، فيلم خمس جولات من السينمات، بعد أسبوعين من عرضه ووصول إيراداته أول أمس الجمعة 1 سبتمبر، ألفين و300 جنيه .

وبلغت إجمالي إيرادات فيلم خمس جولات، نحو 580 ألف جنيه مصري، في السينمات بعد أسبوعين من عرضه في السينمات.

فيلم خمس جولات

ويعتبر فيلم خمس جولات، هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي عن مطربي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

فيلم خمس جولات، بطولة ماجد المصري، وآدم شرقاوي، ونور النبوي، وعايدة الأيوبي، وداليا شوقي، ومصطفى درويش، ومطرب الراب أرسينك، ولطيفة فهمي، وسالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

أعمال ماجد المصري

من ناحية أخرى، تعاقد ماجد المصري، على المشاركة في فيلم "الغربان"، بطولة الفنان عمرو سعد، وفنانين من جنسيات أجنبية مختلفة، حيث سيجري الإعلان عن أسمائهم اتباعًا خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1942، أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث شهدت الأراضي المصرية معركة سجلها التاريخ تحت عنوان "معركة رومل" وهذه المعركة كانت الغلبة فيها للحلفاء، وانتهت بهزيمة ساحقة للألمان.

ومن المقرر بدء تصوير مشاهد الفيلم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فور الانتهاء من مرحلة التحضير، حيث يعقد جلسات عمل مكثفة في الوقت الحالي مع المخرج ياسين حسن، للوقوف على تفاصيل وملامح الشخصية.

وكان عمرو سعد، شوق جمهوره لفيلم "الغربان" مؤخرا، ونشر صورا من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، حيث ظهر بشكل و"لوك" مختلف، في منطقة مغطاة بالثلوج برفقة مخرج العمل ياسين حسن.