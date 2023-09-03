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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: مهرجان العلمين الجديدة ساهم بشكل كبير فى الترويج للسياحة

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

قال النائب سليمان عطيوى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن مهرجان العلمين الجديدة كان له دور كبير فى الترويج لمدينة العلمين الجديدة، خاصة أنها مدينة حديثة المولد.

وأضاف عطيوى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مهرجان العلمين الجديدة ساهم بشكل كبير فى الترويح للسياحة والتراث، مؤكدا أن العلمين الجديدة مدينة عالمية ومعجزة تحققت خلال 3 سنوات، وتعتبر من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واختتمت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة للموسم الصيفي 2023، أمس السبت، بمدينة العلمين الجديدة.

وشهد المهرجان، الذي أقيم فى الفترة من 13 يوليو حتى 2 سبتمبر، العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية التي حققت نجاحا ساحقا على مستوى التنظيم والأنشطة والفقرات التي تضمنها المهرجان، وسجلت جميع الأنشطة التي أقيمت على مدار أيام المهرجان نجاحا كبيرا، وشهدت حضورا جماهيريا لافتا منذ بداية المهرجان وحتى نهاية الفعاليات.

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مهرجان العلمين الجديدة الذي أقيمت نسخته الأولى تحت عنوان «العالم علمين» حقق نجاحا مبهرا على جميع المستويات، ووجهت الشكر لكل أجهزة الدولة المعنية والمعاونة والتي قدمت جميع التسهيلات وسخرت إمكانياتها لإقامة المهرجان بالشكل الذي يليق باسم مصر.

كما وجهت الشكر إلى الحكومة ممثلة في وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والسياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة.

كما شكرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فريق العاملين ومجموعات العمل بالشركات التابعة لها على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت فى خروج مهرجان العلمين بالشكل اللائق.

كما تضمن الشكر جميع رعاة المهرجان، الذين ساهموا فى إقامة هذا الحدث العالمي، وكان لهم دور كبير فى إقامة الفعاليات الاستثنائية بمدينة العلمين الجديدة لأول مرة في مصر وكافة القائمين على الفعاليات والأنشطة التي أقيمت على مدار أكثر من شهر ونصف.

وحققت حضورا جماهيريا ساحقا، ما ساهم في وضع مهرجان العلمين الجديدة على خريطة الفعاليات العالمية، وروجت لمدينة العلمين الجديدة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تلك المدينة والتي ولدت عملاقة على ساحل البحر المتوسط وسجلت إنجازا جديدا، كانعكاس طبيعي لاهتمام الدولة وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية.

واستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، ما أسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.
 

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